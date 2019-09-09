ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس يقدم وعدًا لكريستيانو رونالدو

قدّم المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، وعدًا للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، يخص الموسم الحالي 2019/2020.

وذكرت صحيفة ”كوريري ديللو سبورت“، أن ساري وعد رونالدو، بأن يسجل الأخير معه أهدافًا أكثر من الأهداف التي أحرزها في الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق ماسيمليانو آليغري.

وسجل رونالدو 28 هدفًا الموسم الماضي مع يوفنتوس في 43 مباراة لعبها في جميع المسابقات، وصنع 10 أهداف أخرى.

وأضافت الصحيفة أن ساري يتوجب عليه إيجاد طريقة مثالية لإدارة العبء الذي يقع على رونالدو بسبب ضغط المباريات مع يوفنتوس.

ولفتت الصحيفة إلى أن رونالدو سيكمل عامه الـ35 في فبراير المقبل، ما يعني أنه يجب إدارته بشكل مختلف، لتخفيف العبء على اللاعب مع تقدمه في العمر.

ويمني يوفنتوس التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، الذي أحرزه لآخر مرة موسم 1995/1996، والحفاظ على لقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي.