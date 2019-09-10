يوفنتوس يسعى لفك الارتباط مع ديبالا في يناير.. و3 أندية تراقب الموقف

قالت صحيفة ”توتو سبورت“ إن نادي يوفنتوس الإيطالي لا يزال يسعى لفك الارتباط مع مهاجمه الأرجنتيني الدولي باولو ديبالا، بعد فشل رحيله خلال سوق الانتقالات الأخيرة، بالميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن موقف يوفنتوس من ديبالا واضح للغاية، وسوف يتعامل النادي مع اللاعب على أساس إستراتيجية تسويقية بحتة، وهو أن ديبالا ليس محصنًا ضد البيع، ويمكن الاستغناء عنه حال وصول عرض مالي مناسب لإدارة البيانكونيري.

وأكدت الصحيفة الإيطالية وجود عدد من العروض الجادة لشراء ديبالا خلال ميركاتو الشتاء في يناير المقبل من ناديين في الدوري الإنجليزي الممتاز، البريمييرليغ، وآخر في الدوري الفرنسي، ليغ 1.

وتابعت: ”أبدى نادي باريس سان جيرمان رغبته في ضم ديبالا في ميركاتو الشتاء، خاصة أن النادي الفرنسي يعلم أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لن يستمر طويلًا برفقة الفريق، وسوف يكون ديبالا البديل المناسب لقائد السليساو السابق“.

وقالت الصحيفة إن ”نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي مستعد للتفاوض حول رحيل الدنماركي كريستيان إريكسين إلى يوفنتوس في صفقة تبادلية تتضمن ديبالا في يناير المقبل، لعلمه أن إريكسين سيكون لاعبًا مجانيًّا في يونيو 2020 بعد نهاية عقده“.

ونوهت أيضًا إلى أن نادي مانشستر يونايتد لم يفقد الأمل في ضم ديبالا، رغم فشل الصفقة في ميركاتو الصيف، إذ يرغب النرويجي أولي غونار سولشاير مدرب المانيو في التعاقد مع الأرجنتيني الدولي، خاصة بعد رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان الإيطالي.