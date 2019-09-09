تقارير: كريستيانو رونالدو قد يخسر معركته التهديفية مع ميسي هذا الموسم بسبب أسلوب ساري

كشت تقارير صحفية أن كريستيانو رونالدو قد يخسر معركته التهديفية مع ليونيل ميسي هذا الموسم بسبب تكتيك يوفنتوس تحت قيادة ماوريسيو ساري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة ”Express Sport“، فإن رونالدو قد نجح في تسجيل 27 هدفًا خلال أول مواسمه بقميص البيانكونيري بكل البطولات منها 21 هدفًا في الدوري الإيطالي.

ولكن تشير إحصائيات أول 5 مباريات لعبها رونالدو بقيادة ساري إلى أنه قد لا يكون حاسمًا هذا الموسم، كما أن معدل لمساته وتسديداته تراجع نسبياًّ، وهو ما يهدد معدله التهديفي بالتراجع.

وأوضحت: ”ساري يعتمد على غوانزلو هيغواين كرأس حربة ثابت، وهو ما سيقلل من فرص كريستيانو رونالدو في التواجد داخل منطقة الجزاء، وبالتالي سيؤثر على معدله التهديفي مقارنة بالموسم الماضي“.

يذكر أن رونالدو انضم إلى صفوف اليوفي العام الماضي قادمًا من ريال مدريد الإسباني في صفقة قياسية هي الأغلى في تاريخ الدوري الإيطالي، بعدما تجاوزت حاجز الـ100 مليون يورو.

والنجمان اللذان يملكان الرقم القياسي كأكثر اللاعبين فوزًا بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم (خمس مرات لكل منهما)، خف وهج التنافس بينهما بعد رحيل ”صاروخ ماديرا“ هداف ريال مدريد السابق إلى يوفنتوس وبقاء ميسي بقميص البلوغرانا في الليغا.