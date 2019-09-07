كشف تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو مع نايكي

كشفت المجلة الألمانية ”دير شبيغل“ وثائق جديدة من فوتبول ليكس 2 تخص عقد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع شركة الملابس الرياضية ”نايكي“.

وبحسب الصحيفة فإن العقد الأخير للنجم البرتغالي مع الشركة الأمريكية الذي وقع في 2016 ويتضمن 10 سنوات سيكسب من خلاله النجم السابق لريال مدريد والحالي ليوفنتوس أكثر من 162 مليون يورو.

ويتضمن العقد الذي يستمر لغاية 2026 تلقي كريستيانو رونالدو مبلغ 16،2 مليون يورو عن كل سنة بالإضافة إلى 4 ملايين يورو عن كل تتويج فردي في الكرة الذهبية أو الأفضل في العالم.

وذكرت الصحيفة أنها اتصلت بالشركة المسؤولة عن الحقوق التجارية للنجم البرتغالي ووكيل أعماله البرتغالي خورخي مينديز ورفضا التعليق على الوثائق.

بينما قالت شركة ”نايكي“ إنها لا تعلق على عقودها مع الرياضيين.