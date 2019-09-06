أخبار برشلونة ويوفنتوس وأتلتيكو مدريد.. بيكيه ينصح نيمار وقنبلة ميسي المحتملة

لا تزال سوق الانتقالات المنتهية تخيم على أخبار الأندية الأوروبية الكبرى، في ظل النجاحات والإخفاقات التي سجلتها تلك الأندية في ميركاتو هو الأسخن والأشرس منذ سنوات طويلة.

حوار نيمار

لا ينتهي الحديث عن البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي فشلت صفقة انتقاله من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني، حيث واصلت الصحافة الأوروبية كشف المزيد من التفاصيل حول الصفقة الضائعة، والعروض الأخرى التي تلقاها سان جيرمان لبيع نيمار، وما قاله جيرارد بيكيه قائد برشلونة عن شعور زميله السابق في البلوغرانا عقب فشل عودته إلى ”كامب نو“.

وتحدث المدافع الإسباني عن صفقة نيمار في تصريحات نشرتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“، وقال: كانت هناك العديد من المسلسلات وهو طبيعي بالنظر لما يمثله، يجب طي الصفحة“.

وأضاف: ”أتمنى له الأفضل. تحدثت معه وقلت له أتمنى أن يقدم مستوى جيدًا هذا الموسم، ولا نعرف أبدًا ما سيحدث، كل عام هناك فرصة، سنرى“.

وفشلت صفقة نيمار التي شكلت مسلسلًا طيلة فترة الانتقالات الصيفية، نتيجة رفض باريس سان جيرمان لكل العروض التي قدمها برشلونة، ورفض بعض اللاعبين الالتحاق بالفريق الفرنسي ضمن الصفقة.

وفي سياق متصل، أشارت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، إلى أن مسؤولي يوفنتوس قدّموا عرضًا رسميًا إلى باريس سان جيرمان، يقضي برحيل الأرجنتيني باولو ديبالا إلى الـ“بي إس جي“ إضافة إلى 100 مليون يورو مقابل الحصول على نيمار، إلا أن العرض قوبل بالرفض.

وأكدت ”بي بي سي“ أن يوفنتوس كان جادًا للغاية في عرضه لشراء نيمار، ولم يدخل السباق رغبة منه في عرقلة العملية على برشلونة وريال مدريد الإسبانيين، حيث كانت إدارة البيانكونيري ترى أن وجود نيمار إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو من شأنه أن يعزز فرص الفريق في التتويج بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وتابعت بقولها: ”رفض باريس سان جيرمان كان قاطعًا، ولم تكن هناك أي مناقشات أخرى للعرض، حيث كان يوفنتوس مستعدًا للتخلي عن البرازيلي دوغلاس كوستا لتعزيز فرصه في ضم نيمار، إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام مع إدارة النادي الباريسي“.

ونوهت إلى أن إدارة يوفنتوس لم تفقد الأمل في ضم نيمار، خاصة أن اللاعب يريد الرحيل عن باريس سان جيرمان في أقرب فرصة ممكنة، كما أن انضمامه إلى برشلونة يمكن أن يثير أزمة مع سان جيرمان، الذي سيكون منفتحًا بشكل أكبر في المستقبل على رحيله إلى وجهة أخرى غير البلوغرانا.

مفاجأة ميسي

كشف برنامج ”الشيرينغيتو“ الإسباني الشهير أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد نادي برشلونة سيرحل إلى فريق نيولز أولد بويز الأرجنتيني.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن ميسي يريد إنهاء مسيرته في الأرجنتين، وتحديدًا مع نادي نيولز أولد بويز الذي بدأ معه مسيرته الكروية، قبل أن يأتي إلى برشلونة ومدرسة ”لامسيا“.

وكانت صحيفة (ELPAIS) الإسبانية قد نشرت تقريرًا، أشارت فيه إلى أن هناك بندًا في عقد ميسي مع برشلونة يسمح له بالرحيل مجانًا في يونيو 2020، ولكن بشرط أن يكون ناديًا غير أوروبي.

مصير إريكسين الغامض

يظل مصير الدنماركي الدولي كريستيان إريكسين موضع جدل كبير، في ظل بقاء اللاعب رفقة ناديه توتنهام هوتسبير الإنجليزي، رغم العروض التي تلقاها من بعض الأندية، وعلى رأسها مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس.

وينتهي عقد إريكسين مع السبيرز في يونيو 2020، وبالتالي فلا يتبقى أمام مسؤولي توتنهام سوى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة كي يبيعوا إريكسين بمقابل مادي، ولو كان أقل من سعره الحقيقي، كي لا يرحل مجانًا بعد أقل من عام، أو ينجحوا في تجديد عقد إريكسين في الفترة المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية، فإن إريكسين رفض تجديد عقده مع السبيرز، بعد أن عرض عليه مسؤولو وصيف بطل أوروبا 200 ألف جنيه إسترليني راتبًا أسبوعيًا، ما تسبب في تجميد المفاوضات.

وفي هذا السياق، قالت صحيفة ”ديلي إكسبريس“ البريطانية إن نادي أتلتيكو مدريد دخل سباق ضم إريكسين، ويريد مسؤولو النادي الإسباني حسم الصفقة في ميركاتو يناير المقبل، قبل أن يشتد السباق على اللاعب في ميركاتو الصيف.

وأضافت بقولها، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن هناك العديد من الأندية التي تراقب موقف إريكسين النهائي، وعلى رأسها يوفنتوس وريال مدريد وإنتر ميلان، ولكن تلك الأندية تريد ضمه في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده.

ويرغب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد في ضم إريكسين إلى صفوف الروخي بلانكوس، بعد رحيل رودري إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2019، مقابل 75.5 مليون دولار.

توتنهام وصفقة ديبالا

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، الجمعة، أن نادي توتنهام سيعود لمحاولة التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، فإن توتنهام سيعاود المحاولة مجددًا للتعاقد مع ديبالا، بعد فشل إدارة السبيرز في التعاقد مع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي 2019.

وفشلت صفقة انضمام ديبالا إلى توتنهام بسبب الاختلاف حول أجر اللاعب، رغم الاتفاق على قيمة الصفقة بين يوفنتوس وتوتنهام.

وأضافت ”ميرور“ أن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو ما زال حريصًا على إحضار ديبالا؛ خاصة مع احتمال خسارة لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن العام المقبل.

وكان ديبالا، البالغ من العمر 25 عامًا، قريبًا كذلك من الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في السوق الصيفي لكن الصفقة لم تتم.

وشارك ديبالا 14 دقيقة فقط في أول مباراتين ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، ومن المتوقع أن يتقلص دوره مع المدرب الإيطالي ماوريسيو ساري، رغم تبقي 3 سنوات على نهاية عقده مع البيانكونيري.

وبحسب ”ميرور“، فإن توتنهام يعتقد أن عرضًا بقيمة 65 مليون جنيه إسترليني سيكون كافيًا للحصول على خدمات ديبالا.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس صيف العام 2015، قادمًا من باليرمو، مقابل 40 مليون يورو، وسجل مع يوفنتوس 78 هدفًا وصنع 30 في 183 مباراة.