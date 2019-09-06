أبرز تغريدات تويتر الرياضية: لويس سواريز يتجه لإنتاج البرامج وهيكتور بيليرين في رحلة بحرية

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي.

هيكتور بيليرين في رحلة بحرية

نشر هيكتور بيليرين لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية على البحر أثناء قضائه إجازته الأسبوعية وعلق: ”البحر النظيف، أتمنى لو كان مثل هذا في كل مكان“.

داني سيبايوس: أدرنا وجوهنا وحققنا الهدف

فيما نشر الإسباني داني سيبايوس لاعب نادي آرسنال الإنجليزي صورًا من المباراة التي جمعت بالأمس بين إسبانيا ومنتخب رومانيا والتي انتهت بفوز منتخب الماتادور بهدفين مقابل هدف وعلق قائلًا: ”مباراة جيدة للفريق أمس في رومانيا.. كنا نعلم أنه لن يكون من السهل الحصول على أول انتصار للاختيار في الأراضي الرومانية، لكننا أدرنا وجوهنا وحققنا الهدف.. الآن للتفكير في اللعبة القادمة.. تحيا إسبانيا“.

سواريز يتجه لإنتاج البرامج

نشر الأوروغواياني لويس سواريز لاعب نادي برشلونة الإسباني فيديو عبر صفحته الشخصية لأحد البرامج التلفزيونية والتي ستكون من إنتاج مهاجم برشلونة، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”أول برنامج لي كمنتج قادم ’ الإثنين يبدأ ’ على القناة العاشرة الأوروغوانية“.

هاري ماغواير يهنئ دانيال جيمس

حرص هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على تهنئة زميله دانيال جيمس بمناسبة فوز الأخير بجائزة لاعب الشهر في المان يونايتد، حيث نشر خبر فوز جيمس بالجائزة وعلق قائلًا: ”مستحق بالفعل“.

ارتور ميلو: انتظروا ليلة البرازيل

نشر أرتور ميلو لاعب نادي برشلونة الإسباني صورة له بقميص منتخب بلاده عبر صفحته الشخصية قبل اللقاء الذي سيجمع الليلة بين منتخب السامبا ومنتخب كولومبيا وديًا وعلق قائلًا: ”ليلة البرازيل“.

توماس مونييه: سنقدم كل ما لدينا اليوم

نشر البلجيكي توماس مونييه لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده قبل لقاء الليلة بين منتخب بلجيكا ومنتخب سان مارينو متذيل المجموعة التاسعة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة يورو أوروبا 2020 وعلق قائلًا: ”لقاء اليوم كل ما لدينا“ كرسالة أن منتخب بلجيكا سيلعب بكل جدية رغم ضعف المنافس.

توبي ألديرفيريلد: عودة جيدة للشياطين الحمر

نشر البلجيكي توبي ألديرفيريلد لاعب نادي توتنهام صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص منتخب بلاده قبل لقاء منتخب سان مارينو اليوم وعلق قائلًا: ”مباراة اليوم عودة جيدة للشياطين الحمر“.

رافينيا ألكانتارا يشكر الحضور

حرص رفاينيا ألكانتارا لاعب نادي برشلونة الإسباني والمنتقل حديثًا إلى صفوف نادي سيلتا فيجو على توجيه الشكر لجماهير ناديه الجديد على الحضور أثناء تقديمه من قبل إدارة النادي، حيث نشر ألكانتارا صورًا له من ملعب الفريق، وعلق قائلًا: ”شكرًا لجميع الناس الذين حضروا أمس“.

كريس سمولينج يتسلح بالتركيز

نشر كريس سمولينج لاعب نادي روما الإيطالي صورة له من تدريبات الفريق وعلق قائلًا: ”تركيز.. حيث يسعى اللاعب لتقديم موسم جيد من أجل العودة مرة أخرى إلى صفوف نادي مانشيستر يونايتد الإنجليزي عقب انتهاء فترة إعارته مع نادي روما“.

يوسف عطال: العودة إلى العمل

نشر يوسف عطال لاعب نادي نيس الفرنسي صورة له من تدريبات المنتخب الجزائري بعد الإصابة التي لحقت باللاعب أمس ويستعد منتخب محاربي الصحراء لمواجهة منتخب بنين وديًا يوم الإثنين المقبل، وعلق قائلًا: ”العودة إلى العمل“.