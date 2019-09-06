رويز جونيور واثق من الفوز على جوشوا في نزال الدرعية بالسعودية

أكد بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة أندي رويز جونيور، أنه ما زال يشعر بنهم شديد تجاه الحفاظ على الألقاب المتوج بها (الاتحاد الدولي للملاكمة، ورابطة الملاكمة العالمية، ومنظمة الملاكمة العالمية) عندما يلاقي أنتوني جوشوا في مباراة إعادة يوم 7 ديسمبر المقبل في مدينة الدرعية بالسعودية.

وصدم المكسيكي رويز جونيور عالم الملاكمة عندما أسقط جوشوا 4 مرات قبل أن يهزمه بالضربة القاضية في الجولة السابعة، عندما التقيا أول مرة في نيويورك في يونيو الماضي.

ولكن، رويز، يقول إنه“بغض النظر عن مقر إقامة النزال، فهو يتوقع نفس النتيجة، ليثبت أنه لم يفز بالحظ“.

وقال في لندن، اليوم الجمعة:“اعلم أن أنتوني يريد استعادة الألقاب، ولكنها لي“.

وأضاف:“كل هذا العمل المضني والإخلاص طوال حياتي يعني أنه يوم 7 ديسمبر سأفوز بنفس الطريقة“.

وتلقى جوشوا أول خسارة له في 23 نزالًا احترافيًا في ظهوره الأول في أمريكا.

ولكن بتحقيقه الفوز على أبطال سابقين مثل فالديمير كليتشكو، وألكسندر بوفيتكين، يقول جوشوا إنه أعاد اكتشاف“عقلية البطولات“ التي يحتاجها ليعود بطلًا مرة أخرى.

وقال:“الدفاع بداخلي، الأمر متعلق بتواجد عقلية الفوز بالبطولات، وإذا كان لدي هذا في حياتي، أعرف إلى أين اتجه“.

وأضاف:“النزالات التي أحظى بها لا اختارها، وأواجه شخصًا أصبح بطلًا بدلًا من مواجهة شخص يريد أن يصبح بطلًا، وأندي رويز هو أفضل ملاكم في الوزن الثقيل حاليًا“.