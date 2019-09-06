ماذا قال لوكاكو للجماهير بعد الهتافات العنصرية؟

قال مهاجم إنتر ميلان، البلجيكي روميلو لوكاكو، الذي وجهت جماهير كالياري إساءة عنصرية له الأحد الماضي، إنه ”يتعين على كرة القدم الإيطالية محاربة العنصرية في الملاعب إذا أرادت استقطاب أبرز اللاعبين عالميًا لدوري الدرجة الأولى“.

وبدا مهاجم مانشستر يونايتد السابق، الذي انضم إلى إنتر ميلان الشهر الماضي، هدفًا لهتافات القردة من جماهير كالياري بإستاد سردينيا أرينا مع استعداده لتنفيذ ركلة الجزاء في انتصار فريقه 2-1.

وقال لوكاكو للنسخة الإيطالية من مجلة رولينج ستون إنه يرغب في التركيز على مساعدة فريقه على تحقيق انتصارات.

لكنه ألمح لموافقته على مغادرة اللاعبين الملعب حال تعرضهم لإساءة عنصرية.

وقال: ”بالطبع يتعين أن تتخذ موقفًا لأنها قضية تحتاج إلى حل“.

وأشار إلى أن إنجلترا شهدت بعض المشاكل من هذا النوع مؤخرًا، مضيفًا: ”كرة القدم لعبة عالمية وعابرة للثقافات ولذلك إذا أردت أن تستقطب أفضل اللاعبين في العالم فإنه يتعين عليك أن تضمن استقبالهم بكل ترحاب لأنهم يرغبون أيضًا في التأقلم على الثقافة الجديدة“.

وتابع: ”أعتقد أنه من المهم حقًا عدم التمييز ضدهم وتقدير الاهتمام الكبير الذي يجلبونه لهذا البلد“.

وقال لوكاكو في حسابه على إنستغرام يوم الإثنين: إن ”كرة القدم تتراجع في مسألة محاربة العنصرية“.

وردت واحدة من مجموعات مشجعي إنتر ميلان على فيسبوك بالقول: إن ”جمهور كالياري أظهر ”احترامًا“ إلى لوكاكو رغم أنهم قلدوا أصوات القردة“.