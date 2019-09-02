روميلو لوكاكو يرد على العنصرية (صورة)

رد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان الإيطالي، على العنصرية التي تعرض لها في مباراة فريقه أمام كالياري، في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، الأحد.

ونشر لوكاكو بيانًا رسميًا عبر حسابه الرسمي على ”إنستغرام“، وقال فيه: ”عانى العديد من اللاعبين في الشهر الماضي من سوء المعاملة العرقية، وتعرضوا للعنصرية، لقد كنت من ضمنهم بالأمس، تعرضت لما تعرضوا له، كرة القدم هي لعبة يجب أن يتمتع بها الجميع، ويجب ألا نقبل بأي شكل من أشكال التمييز الذي سيجعل اللعبة عار“.

وأضاف لوكاكو ”آمل أن تتفاعل اتحادات كرة القدم في جميع أنحاء العالم بقوة لمناهضة العنصرية، نحتاج لمواصلة العمل بمواقع التواصل الاجتماعي وكذلك الأندية، لأنك كل يوم ترى تعليقًا عنصريًا“.

وفاز إنتر ميلان 2/1 على كالياري، وتعرض لوكاكو لهتافات عنصرية، وهي ليست الواقعة الأولى لمشجعي ملعب ساردينيا، حيث هاجموا مويس كين مهاجم يوفنتوس الموسم الماضي.

وأردف لوكاكو ”ظللنا نقول ذلك لسنوات، ولكن لم نتخذ أي إجراء، أيها السيدات والسادة، نحن في عام 2019، وبدلًا من المضي قدمًا، سنعود إلى الوراء وأعتقد أننا كلاعبين نحتاج إلى إيقافهم ببيان حول هذا الأمر، علينا أن نجعل هذه اللعبة نظيفة وممتعة للجميع“.