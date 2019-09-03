يوفنتوس يواجه شبح الرحيل المجاني لـ5 لاعبين.. ويكشف أسباب فشل صفقة راكيتيتش

كشفت تقارير صحفية أسباب فشل انضمام النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش إلى نادي يوفنتوس الإيطالي من برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت أمس الاثنين.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي إن راكيتيتش كان على قمة أولويات المدير الرياضي لنادي يوفنتوس فابيو باراتيتشي، إلا أن الأمور لم تشهد النهاية السعيدة لأسباب تسويقية.

وأشار الموقع، في تقرير نشره اليوم الثلاثاء، إلى أن يوفنتوس كان يسعى إلى التخلص من لاعب ضمن 3 لاعبين في صفوف الفريق، كي يحسم صفقة راكيتيتش، وهو روجاني وماريو ماندزوكيتش وإيمري تشان، إلا أن البيانكونيري لم ينجح في ذلك؛ ما اضطره إلى التخلي عن ضم راكيتيتش.

وأكد أن راكيتيتش كان مستعدًا للرحيل إلى يوفنتوس، خاصة بعد رفضه الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار الصفقة التبادلية المقترحة وقتها لإعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى البلوغرانا، حيث أبلغ الكرواتي الدولي مسؤولي البارسا رفضه التام لارتداء قميص الـ“بي إس جي“.

وتابع الموقع: ”فشل ضم راكيتيتش في الميركاتو الصيفي لا يعني نهاية أمل يوفنتوس في التعاقد مع اللاعب، حيث يمكن أن يعود مرة أخرى إلى اهتمامات الفريق في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل“.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية إن يوفنتوس يواجه أزمة حقيقية بنهاية الموسم الجاري، إذ تنتهي عقود 5 لاعبين في يونيو 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أن هؤلاء اللاعبين هم: الكولومبي خوان كوادرادو، والحارسين جيانلويغي بوفون وكارلو بنسوليو، وجورجيو كيلليني، وبليز ماتويدي (الذي يملك النادي خيار التمديد له حتى 2021).

وأكدت أن مسلاولي اليوفي سيكون عليهم حسم موقف اللاعبين الخمسة في وقت مبكر، حتى لا يرحلوا مجانًا بعد أقل من عام.