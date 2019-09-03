بالأرقام.. تعرف على أغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي (صورة)

أغلقت سوق الانتقالات، الميركاتو الصيفي، أبوابها مساء أمس الاثنين، الثاني من سبتمبر، بعد صفقات نارية ومنافسات شرسة بين كبار الأندية الأوروبية، إلا أن الصفقة الأبرز والتي حظيت بمتابعة واهتمام الملايين من عشاق كرة القدم لم تتم، وهي عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ناديه السابق برشلونة الإسباني، وأصبحت تلك الصفقة ”مؤجلة“ لحين إشعار آخر.

وتصدر الدوري الإسباني، الليغا، قائمة أغلى الصفقات التي شهدتها الدوريات الأوروبية الكبرى، بفضل القدرة الشرائية الضخمة التي يملكها عمالقة الليغا، وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد، حيث ضمت الأندية الثلاثة 4 من بين أغلى 10 صفقات شهدها الميركاتو الصيفي.

وجاء الدوري الإنجليزي، البريمييرليغ، في المرتبة الثانية بـ3 صفقات، يليه الدوري الإيطالي، الكالتشيو، بصفقتين، ثم الدوري الألماني، البوندزليغا، بصفقة واحدة.

ورصد موقع ”بليتشر ريبورت“ قائمة بأغلى 10 صفقات في الميركاتو الصيفي، والتي جاءت كالتالي:

خواو فليكس من بنفيكا إلى أتلتيكو مدريد الإسباني 136.3 مليون دولار.

أنطوان غريزمان من أتلتيكو مدريد إلى برشلونة 129.8 مليون دولار.

إدين هازارد من تشيلسي إلى ريال مدريد 106.8 مليون دولار.

هاري ماغواير من ليستر سيتي إلى مانشستر يونايتد 96.5 مليون دولار.

نيكولاس بيبي من ليل إلى آرسنال 86.8 مليون دولار.

روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان 84.4 مليون دولار.

لوكاس هرنانديز من أتلتيكو مدريد إلى بايرن ميونخ 82 مليون دولار.

ماتياس دي ليخت من أياكس أمستردام إلى يوفنتوس 81.8 مليون دولار.

فرانكي دي يونغ من أياكس أمستردام إلى برشلونة 78.8 مليون دولار.

رودري من أتلتيكو مدريد إلى مانشستر سيتي 75.5 مليون دولار.