أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ترغب في تغيير موعد نهاية سوق الانتقالات

ذكرت صحيفة ”ذا صن“ البريطانية أن كبار الدوري الإنجليزي الممتاز يرغبون في العودة لنظام إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا إلى سابق عهده، ليتماشى مع سوق الانتقالات في أوروبا الذي انتهى يوم الاثنين.

وأغلق سوق الانتقالات في إنجلترا يوم 8 آب/ أغسطس، قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن الفرق الكبيرة ظلت مهددة بفقدان لاعبيها لفائدة الأندية الأوروبية، ومنها ما احتجت على عدم تكافؤ الفرص مع الأندية الكبرى في أوروبا.

ويوافق 5 من الستة الكبار على المقترح حيث طالب سابقًا مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي بضرورة إغلاق سوق الانتقالات مع الدوريات الكبرى الأوروبية، بينما احتج ماوريسيو بوكيتينو على إغلاق السوق وإمكانية فقدان نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن لفائدة فريق أوروبي.

ولجأ ليفربول للحارس الإسباني أدريان الحر لتعويض إصابة حارسه البرازيلي أليسون باكير لكونها جاءت بعد نهاية التعاقدات.

ورغم كون أرسنال كان من المتحمسين لإغلاق سوق الانتقالات قبل بداية الدوري الإنجليزي الممتاز في عهد الفرنسي أرسين فينغر بعد فقدانه أليكس تشامبرلين لفائدة ليفربول بعد أسبوعين من بداية الدوري سنة 2017 لكن الفريق غيّر موقفه حاليًا.

ويبقى تشيلسي الوحيد المعارض للفكرة وطالب الأندية برفض أي عروض للاعبيها بعد نهاية السوق في إنجلترا.

وعبّر يورغن كلوب مدرب ليفربول عن رأيه في الموضوع وأكد أن موعد إغلاق السوق قبل بداية الدوري الإنجليزي لم ينجح.

وستتجمع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 12 أيلول/ سبتمبر القادم وبإمكانها إلغاء القرار السابق وإعلان موعد جديد لإغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا.