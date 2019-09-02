رسميًا.. ميلان يتعاقد مع الكرواتي آنتي ريبيتش (صورة)

أعلن نادي ميلان الإيطالي رسميًا تعاقده مع الرواتي آنتي ريبيتش، لمدة عامين، بنظام الإعارة، قادمًا من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

وريبيتش، البالغ من العمر 25 عامًا، سبق له اللعب لأندية فيورنتينا وهيلاس فيرونا في إيطاليا، ولايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت في ألمانيا.

وشارك ريبيتش في 6 مباريات الموسم الحالي مع آينتراخت فرانكفورت، علمًا أنه يملك 100 مباراة مع النادي الألماني، سجل فيها 25 هدفًا وصنع 12، وتُوج مع الفريق بلقب في كأس ألمانيا.

كما شارك ريبيتش في 28 مباراة مع منتخب كرواتيا، وكان ضمن قائمة الفريق المشاركة في كأس العالم 2018، عدما صعد إلى نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.