بعد إصابة كيلليني بالرباط الصليبي.. يوفنتوس يكشف مدة غياب ماتيا دي شيليو

قال يوفنتوس بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الإثنين، إن المدافع ماتيا دي شيليو سيغيب عن الفريق لمدة 10 أيام على الأقل؛ بسبب إصابة في الفخذ، خلال الفوز 4/3 على نابولي، يوم السبت.

وأضاف النادي الإيطالي في بيان، ”بعد نحو 10 أيام سنعيد الفحوصات مرة أخرى لتحديد موعد عودته إلى الملاعب“.

ولن يستطيع دي شيليو، الذي خاض 39 مباراة مع إيطاليا، اللعب مع منتخب بلاده في تصفيات بطولة أوروبا 2020 ضد أرمينيا وفنلندا، يومي الخميس والأحد المقبلين، على الترتيب.