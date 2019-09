ضد لوكاكو نجم إنتر ميلان.. جدل كبير بعد إساءة عنصرية جديدة في الدوري الإيطالي

شهد دوري الدرجة الأولى الإيطالي إساءة عنصرية جديدة مطلع الأسبوع بعد أن تعرض روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، لهتافات تقليد أصوات القردة من جماهير كالياري باستاد سردينيا أرينا مع استعداده لتنفيذ ركلة جزاء.

وهز لوكاكو الشباك من ركلة الجزاء في الشوط الثاني ليقود فريقه الجديد للفوز 2-1 خارج ملعبه على كالياري.

لكن طرفي اللقاء تجاهلا الواقعة بشكل كبير.

Romelu Lukaku suffers racist chanting in his first match with Inter away to Cagliari.

You might remember it was against Cagliari last season that Moise Kean suffered horrific racist abuse.

Frankly pathetic from Serie A that this still goes on.pic.twitter.com/421UT49l5W

— Richard Chambers (@newschambers) September 2, 2019