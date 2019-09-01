لوكاكو ضحية جديدة للهتافات العنصرية خلال مباراة إنتر ميلان وكالياري (فيديو)

رددت بعض جماهير فريق كالياري أغاني عنصرية وأصوات القرود ضد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال تنفيذه لضربة جزاء منح على إثرها فريقه إنتر ميلان الفوز 2-1، في ختام منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ولم يحتفل المهاجم البلجيكي بهدفه واكتفى بنظرة غاضبة ضد الجماهير التي كانت تردد أغاني عنصرية ضده.

Romelu Lukaku scores against Cagliari and their fans racially abuse him. Heartbreaking to see this happen in 2019. There's no place for racism in football. ????pic.twitter.com/Un6Wx9R8sR — Football HQ (@FootbaII_HQ) September 1, 2019

وقال الصحفي ماتيو بونيتي في تصريح نشرته صحيفة ”ذا صن“: ”تصرف مفاجئ من قبل بعض جماهير كالياري، مرة أخرى أغاني القردة العنصرية حين كان لوكاكو يستعد لتنفيذ ضربة جزاء“.

وأضاف: ”يجب فعل شيء ما ضد هذا، الموسم الماضي كان هناك هتافات ضد مويس كين“.

وكانت جماهير كالياري قد أطلقت هتافات عنصرية في نهاية الموسم الماضي أيضًا، ضد مويس كين مهاجم يوفنتوس آنذاك، والذي انتقل لصفوف إيفرتون هذا الصيف.