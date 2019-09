لوكاكو ضحية جديدة للهتافات العنصرية خلال مباراة إنتر ميلان وكالياري (فيديو)

رددت بعض جماهير فريق كالياري أغاني عنصرية وأصوات القرود ضد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال تنفيذه لضربة جزاء منح على إثرها فريقه إنتر ميلان الفوز 2-1، في ختام منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإيطالي.

ولم يحتفل المهاجم البلجيكي بهدفه واكتفى بنظرة غاضبة ضد الجماهير التي كانت تردد أغاني عنصرية ضده.

Romelu Lukaku scores against Cagliari and their fans racially abuse him.

Heartbreaking to see this happen in 2019. There's no place for racism in football. ????pic.twitter.com/Un6Wx9R8sR

— Football HQ (@FootbaII_HQ) September 1, 2019