التعادل يحسم نتيجة مباراة روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي (فيديو)

فرض التعادل نفسه على نتيجة مباراة لاتسيو مع ضيفه روما، الأحد، في قمة مباريات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، على ملعب الأوليمبيكو.

وكان روما البادئ بالتسجيل عبر أليكساندر كولاروف من ضربة جزاء في الدقيقة 17، احتسبها الحكم بعد خطأ من سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وانتهى الشوط الأول على هذه النتيجة.

وأدرك لويس ألبيرتو التعادل للاتسيو في الدقيقة 58، بمساعدة شيرو إيموبيلي.

وفي آخر 5 مباريات بين الفريقين فاز روما مرتين، وفاز لاتسيو مرة، وتعادلا مرتين.

ورفع التعادل رصيد لاتسيو إلى 4 نقاط في المركز الثاني، مقابل نقطتين لروما في المركز الحادي عشر.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطال بعدما حصد 6 نقاط في أول جولتين.

ديربي روما | روما 1 × 0 لاتسيو | هدف اول روما HD كولاروف Via : @if24hd__ pic.twitter.com/fnEeIuJvxj — فهد هُنا (@ZAZX1X) September 1, 2019