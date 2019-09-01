مباراة يوفنتوس ونابولي.. رونالدو نجم فوق العادة وتقييم كارثي لـ“دي ليخت“ وكوليبالي في القمة

قمة نارية تلك التي شهدها ملعب ”أليانز ستاديوم“ بمدينة تورينو بين يوفنتوس ونابولي، في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم، الكالتشيو.

كانت الإثارة عنوانًا للمباراة الهجومية المفتوحة منذ بدايتها حتى نهايتها، ولكن الشوط الثاني تحديدًا تحول إلى ”الجنون الكروي“، بعد أن تقدم يوفنتوس بثلاثية نظيفة عادلها نابولي في ”ريمونتادا“ ولا أروع، وكانت الأمور تسير نحو تعادل مستحق بين الكبيرين، إلا أن الرياح جاءت بما تشتهي سفن يوفنتوس، وتصعق أحلام نابولي.

ففي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ومن كرة ثابتة لعبها البوسني الدولي ميراليم بيانيتش داخل المنطقة دون أدنى خطورة، ارتكب السنغالي كاليدو كوليبالي خطأ قاتلاً، وحوّل الكرة بقدمه اليسرى في أقصى الزاوية اليسرى العليا لمرمى نابولي، وسط ذهول الجميع، ليمنح البيانكونيري 3 نقاط غالية.

وتصدر يوفنتوس المسابقة بعد أسبوعين على بدايتها برصيد 6 نقاط، ولكنه في نفس الوقت أثار قلق جماهيره إزاء إمكانية تحقيق الحلم الأكبر هذا الموسم، وهو التتويج بدوري أبطال أوروبا، وذلك في ظل ”الهشاشة الدفاعية“ التي ظهر عليها الفريق، والتي كلّفته 3 أهداف في 15 دقيقة فقط خلال الشوط الثاني، مع تهديد مستمر على مدار الـ90 دقيقة من جانب لاعبي نابولي لمرمى اليوفي.

وفي نفس الوقت، فإن كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي أثبتت أنها ستكون رقمًا صعبًا هذا الموسم، سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال أوروبا، بعد المستوى الرائع الذي قدّمه الفريق أمام يوفنتوس أمس، وكاد يخرج بنقطة تعادل غالية لولا خطأ كوليبالي الكارثي.

ورصد موقع 90min تقييم لاعبي الفريقين الكبيرين في موقعة ”أليانز ستاديوم“ المثيرة:

يوفنتوس

اختار الموقع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بوصفه رجل المباراة في صفوف الفريقين، وحصل على 9 درجات، بعد أن صنع هدفًا وأحرز آخر، وكان مصدر خطورة مستمرًا ليوفنتوس على مرمى نابولي، في حين وضع الهولندي ماتياس دي ليخت في مؤخرة تقييم لاعبي اليوفي بـ4 درجات فقط، كونه نقطة الضعف الواضحة في دفاعات البيانكونيري.

وجاءت بقية التقييم كالتالي: الحارس شيزني 7، بونوتشي وساندرو وبيانيتش 6 درجات، ماتويدي 7، سامي خضيرة وهيغواين ودوجلاس كوستا 8 درجات.

الاحتياطي: دانيلو وديبالا 7 درجات، إيمري تشان 6 درجات.

نابولي

جاء المكسيكي هيرفينغ لوزانو في صدارة لاعبي نابولي، بحصوله على 8 درجات، كونه ”نقطة التحول“ التي دفع بها أنشيلوتي في بداية الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثاني لفريقه، في حين كان التقييم قاسيًا على كوليبالي، بـ4 درجات فقط، بعد إهدائه هدف الفوز ليوفنتوس.

وجاء باقي تقييم لاعبي نابولي كالتالي: ”الحارس ميريت 6، وكاييخون وزيلينسكي وآلان بنفس الدرجة، فوزي غلام وإنسيني 5 درجات، وميرتينز ومانولاس وفابيان 7“.

الاحتياطي: لوزانو 8، روي وإلماس 6 درجات.