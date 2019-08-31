بالنيران الصديقة.. يوفنتوس يخطف فوزًا قاتلًا من نابولي في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق فريق يوفنتوس يوم السبت انتصارًا على ضيفه نابولي بالتغلب عليه بأربعة أهداف لثلاثة، في الجولة الثانية للدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو).

بهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 6 نقاط في الصدارة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز التاسع.

جاءت المباراة ماراثونية ومثيرة من جانب لاعبي الفريقين، إذ تبادلا الهجمات منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 16 عبر البرازيلي دانيلو لويز دا سيلفا.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 4 – 3 نابولي | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGdYtac pic.twitter.com/f9HifyEPlE — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 31, 2019

وبعدها بثلاث دقائق أضاف الأرجنتيني غونزالو هيغواين الهدف الثاني ليوفنتوس، ليخرج أصحاب الأرض والجمهور متقدمين من شوط المباراة الأول بهدفين دون رد.

وجاءت الدقيقة 62 لتشهد معها الهدف الثالث ليوفنتوس عبر البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وعاد بعدها نابولي لأجواء اللقاء، بتسجيله لثلاثة أهداف عبر اليوناني كوستاس مانولاس والمكسيكي هيرفينغ لوزانو وجيوفاني دي لورينزو في الدقائق 66 و68 و81.

وبعد أن كانت المباراة في طريقها للتعادل، جاء هدف الفوز ليوفنتوس بالنيران الصديقة في الدقيقة 91 عبر السنغالي كاليدو كوليبالي بالخطأ في مرماه.