أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي.. 4-3 لـ“اليوفي“ (فيديو)

سجل دانيلو لويز دا سيلفا الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره نابولي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في الجولة الثانية للكالتشيو.
الدوري الايطالي : يوفنتوس 1 – 0 نابولي | هدف دانيلو الاول
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— اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 31, 2019
وفي الدقيقة 19 سجل غونزالو هيغواين الثاني لليوفي.
???? قوووووووووووووووول ثاني هيغغغغواين
VIA : @FasterGoal#JuveNapoli pic.twitter.com/i5F8gp7Yaz
— @VTTT300 (@vttt300) August 31, 2019
وفي الدقيقة 62 سجل كريستيانو رونالدو الثالث لليوفي.
الدوري الايطالي : يوفنتوس 3 – 0 نابولي | هدف رونالدو
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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— اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 31, 2019
وقلص النتيجة كوستاس مانولاس محرزا الهدف الأول لنابولي في الدقيقة 66.
الدوري الايطالي : يوفنتوس 3 – 1 نابولي | هدف مانولاس
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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— اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 31, 2019
وفي الدقيقة 68 يسجل هيرفينغ لوزانو الثاني لنابولي.
???? لوزانووو قوووول الثاني نابولي ولعععت
VIA : @FasterGoal#JuveNapoli pic.twitter.com/X1Aot0mcdM
— @VTTT300 (@vttt300) August 31, 2019
وفي الدقيقة 81 جيوفاني دي لورينزو يسجل التعادل والهدف الثالث لنابولي.
الدوري الايطالي : يوفنتوس 3 – 3 نابولي | هدف نابولي التعادل لورينزو
في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1
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— اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 31, 2019
وفي الدقيقة 91 يسجل اليوفي الرابع عن طريق خاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، بالخطأ في مرماه.
???? الرااااااااااااااااابع قااااتل لليوفي كوليبالي جاااب العيد
VIA : @FasterGoal#JuveNapoli pic.twitter.com/CNcXr16Euu
— @VTTT300 (@vttt300) August 31, 2019
وتبدو مواجهة يوفنتوس ضد نابولي واحدة من اللقاءات الكلاسيكية المتميزة في الكرة الإيطالية، بخلاف أنها مواجهة بين الفريقين المرشحين للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.
وحقق يوفنتوس 6 انتصارات في آخر 10 مباريات جمعته مع نابولي، في حين حقق نابولي 3 انتصارات، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.
وتقابل الفريقان 146 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وفاز يوفنتوس 68 مرة، مقابل 31 فوزًا لنابولي، في حين حسم التعادل نتيجة 47 مواجهة.