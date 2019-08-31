أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي.. 4-3 لـ“اليوفي“ (فيديو)

أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي.. 4-3 لـ“اليوفي“ (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل دانيلو لويز دا سيلفا الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره نابولي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في الجولة الثانية للكالتشيو.

وفي الدقيقة 19 سجل غونزالو هيغواين الثاني لليوفي.

وفي الدقيقة 62 سجل كريستيانو رونالدو الثالث لليوفي.

وقلص النتيجة كوستاس مانولاس محرزا الهدف الأول لنابولي في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 68 يسجل هيرفينغ لوزانو الثاني لنابولي.

وفي الدقيقة 81 جيوفاني دي لورينزو يسجل التعادل والهدف الثالث لنابولي.

وفي الدقيقة 91 يسجل اليوفي الرابع عن طريق خاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، بالخطأ في مرماه.

وتبدو مواجهة يوفنتوس ضد نابولي واحدة من اللقاءات الكلاسيكية المتميزة في الكرة الإيطالية، بخلاف أنها مواجهة بين الفريقين المرشحين للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وحقق يوفنتوس 6 انتصارات في آخر 10 مباريات جمعته مع نابولي، في حين حقق نابولي 3 انتصارات، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

وتقابل الفريقان 146 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وفاز يوفنتوس 68 مرة، مقابل 31 فوزًا لنابولي، في حين حسم التعادل نتيجة 47 مواجهة.

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