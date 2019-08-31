أهداف مباراة يوفنتوس ونابولي.. 4-3 لـ“اليوفي“ (فيديو)

سجل دانيلو لويز دا سيلفا الهدف الأول لفريق يوفنتوس في شباك نظيره نابولي، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء السبت، في الجولة الثانية للكالتشيو.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 1 – 0 نابولي | هدف دانيلو الاول في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGdYtac pic.twitter.com/9HZkP8GepF — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 31, 2019

وفي الدقيقة 19 سجل غونزالو هيغواين الثاني لليوفي.

وفي الدقيقة 62 سجل كريستيانو رونالدو الثالث لليوفي.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 3 – 0 نابولي | هدف رونالدو في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGdYtac pic.twitter.com/mD7Uw5F438 — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 31, 2019

وقلص النتيجة كوستاس مانولاس محرزا الهدف الأول لنابولي في الدقيقة 66.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 3 – 1 نابولي | هدف مانولاس في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGdYtac pic.twitter.com/xzBFcNVWvi — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 31, 2019

وفي الدقيقة 68 يسجل هيرفينغ لوزانو الثاني لنابولي.

وفي الدقيقة 81 جيوفاني دي لورينزو يسجل التعادل والهدف الثالث لنابولي.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 3 – 3 نابولي | هدف نابولي التعادل لورينزو في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGdYtac pic.twitter.com/FwpYjQPNqs — اهداف المباريات HD (@arbhdd) August 31, 2019

وفي الدقيقة 91 يسجل اليوفي الرابع عن طريق خاليدو كوليبالي، لاعب نابولي، بالخطأ في مرماه.

وتبدو مواجهة يوفنتوس ضد نابولي واحدة من اللقاءات الكلاسيكية المتميزة في الكرة الإيطالية، بخلاف أنها مواجهة بين الفريقين المرشحين للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وحقق يوفنتوس 6 انتصارات في آخر 10 مباريات جمعته مع نابولي، في حين حقق نابولي 3 انتصارات، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

وتقابل الفريقان 146 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وفاز يوفنتوس 68 مرة، مقابل 31 فوزًا لنابولي، في حين حسم التعادل نتيجة 47 مواجهة.