تشكيلة مباراة يوفنتوس ونابولي الرسمية في الدوري الإيطالي

كشف ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، عن تشكيلة فريقه التي تستعد لمواجهة نابولي، على ملعب ”أليانز ستاديوم“، في إطار الجولة الثانية من عمر الدوري الإيطالي.

وتمكن يوفنتوس ونابولي، من تحقيق الفوز في المباراة الأولى لهما بالكالتشيو هذا الموسم، حيث فاز اليوفي على بارما (1-0)، وانتصر نابولي على فيورنتينا بنتيجة 4-3.

وجاءت تشكيلة البيانكونيري كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني

الدفاع: دي تشيليو – بونوتشي – دي ليخت – أليكس ساندرو

الوسط: سامي خضيرة – بيانيتش – ماتويدي

الهجوم: دوغلاس كوستا – هيغواين – كريستيانو رونالدو

وجاءت تشكيلة نابولي كالآتي:

حراسة المرمى: ميريت

الدفاع: دي لورينزو – مانولاس – كوليبالي – فوزي غلام

الوسط: آلان – زيلينسكي – كاييخون – فابيان رويز