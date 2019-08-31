كل ما تريد معرفته عن مباراة يوفنتوس ضد نابولي اليوم في الدوري الإيطالي

تتجه الأنظار، مساء اليوم السبت، إلى الدوري الإيطالي لمتابعة ”السوبر كلاسيكو“ المثير بين يوفنتوس ونابولي في الجولة الثانية للكالتشيو.

وتبدو مواجهة يوفنتوس ضد نابولي واحدة من اللقاءات الكلاسيكية المتميزة في الكرة الإيطالية، بخلاف أنها مواجهة بين الفريقين المرشحين للمنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة يوفنتوس ضد نابولي اليوم في الدوري الإيطالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 21:45 مساء اليوم السبت بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب يوفنتوس آرينا.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف.

ماذا يقول التاريخ؟

يملك الفريقان تاريخًا حافلًا من المواجهات المميزة، فاليوفي هو الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإيطالي برصيد 35 مرة وحصد الكالتشيو 8 مرات متتالية، ولم يفارق اللقب أحضان السيدة العجوز منذ موسم 2011 – 2012، بينما فاز نابولي بلقب الدوري مرتين فقط موسمي 1986 – 1987 و1989 – 1990.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز يوفنتوس بنتيجة 2-1، وحقق نابولي الفوز في مباراة الدور الثاني للدوري الإيطالي موسم 2018 على أرض اليوفي بهدف كاليدو كوليبالي.

وحقق نابولي فوزًا مثيرًا على فيورنتينا في الجولة الأولى بنتيجة 4-3، وفاز يوفنتوس خارج دياره بهدف نظيف بالجولة ذاتها.

أنشيلوتي ضد ساري

يبقى اللقاء مسرحًا لصراع تكتيكي بين المدرب كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي والمدرب ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس.

وسبق أن قاد أنشيلوتي فريق يوفنتوس في الفترة بين 1999 إلى 2001، كما تولى ساري قيادة نابولي.

وتقابل المدربان مرتين تبادلا خلالها الفوز، ولعب ساري ضد نابولي 4 مرات فقط، فاز مرة وخسر أخرى وتعادل مرتين، بينما لعب أنشيلوتي ضد يوفنتوس 28 مرة فاز في 6 مواجهات وخسر 10 مرات وتعادل 12 مرة.

يوفنتوس.. وسلاح رونالدو الحاسم

يحشد فريق يوفنتوس القوة الضاربة لعبور عقبة نابولي وحصد الانتصار، خاصة أن فريق السيدة العجوز يطمع في تحقيق الدوري والصدارة منذ البداية.

ويفتقد اليوفي خدمات الثنائي آرون رامسي وجورجيو كيلليني بسبب الإصابة، ولن يتواجد ساري على مقاعد البدلاء بسبب حالته الصحية ولكنه سيدير اللقاء بالتنسيق مع جهازه المعاون.

ويعتمد يوفنتوس على تشكيلة تضم حارس المرمى تشيزيني وأمامه الرباعي ليوناردو بونوتشي وماتياس دي ليخت ودانيلو وأليكس ساندرو في خط الدفاع، ويقود خط الوسط ميراليم بيانيتش وبلايس ماتويدي وسامي خضيرة، بينما يقود خط الهجوم الأسطورة كريستيانو رونالدو وبجواره دوجلاس كوستا وغونزالو هيغواين.

نابولي وسرعات الهجوم

يراهن نابولي بقيادة مدربه أنشيلوتي على سرعات خط الهجوم التي تصنع الفارق أمام دفاع يوفنتوس، بجانب اكتمال صفوف الفريق وهو ما يساعد أنشيلوتي.

ويعتمد نابولي على طريقة 4-1-4-1 بوجود الحارس أليكس ميريت وأمامه الرباعي كاليدو كوليبالي وكونستانتينوس مانولاس ونيكولا ماكسيموفتش وفوزي غولام للدفاع، بينما يلعب دور لاعب الارتكاز آلان وأمامها الثنائي بيوتر زيلينسكي وفابيان ريوز مع الجناحين خوسيه كاييخون ولورينزو إينزيني بينما يقود الهجوم درايس ميرتينز.

وأكد حازم إمام، نجم أودينيزي الإيطالي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن مواجهات يوفنتوس ضد نابولي دائمًا تتسم بالإثارة والندية وخاصة في السنوات الأخيرة مع الكرة الجميلة التي يقدمها نابولي.

وأضاف: ”يوفنتوس فريق مليء بالنجوم، لديهم دي ليخت دفاعًا ورونالدو هجومًا وبياينيتش وديبالا ودوغلاس كوستا وهيغواين. وأعتقد أنه فريق يستطيع زعامة أوروبا وليس إيطاليا فقط، وأيضًا نابولي فريق يملك السرعات واللاعبين المميزين ومدربًا صاحب خبرات بقيمة أنشيلوتي“.