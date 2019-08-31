التشكيلة المتوقعة لمباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي (إنفوغرافيك)

يحل نابولي ضيفًا على منافسه يوفنتوس في مباراة أصبحت الأقوى في الدوري الإيطالي، لحساب الجولة الثانية من الكالشيو، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وتقام المباراة اليوم السبت، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4.

وحقق يوفنتوس 6 انتصارات في آخر 10 مباريات جمعته مع نابولي، فيما حقق نابولي 3 انتصارات، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

وتقابل الفريقان 146 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وفاز يوفنتوس 68 مرة، مقابل 31 فوزًا لنابولي، في حين حسم التعادل نتيجة 47 مواجهة.

ويغيب جورجيو كيلليني لاعب يوفنتوس بعد تأكد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وتوقعت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“، أن تكون تشكيلة المباراة على النحو التالي:

يوفنتوس:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

الدفاع: أليكس ساندرو، ليوناردو بونوتشي، ماتيس دي ليخت، وماتيا دي تشيليو.

الوسط: بلاز ماتويدي، ميرالم بيانيتش، وسامي خضيرة.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، غونزالو هيغواين، ودوغلاس كوستا.

نابولي:

حراسة المرمى: أليكس ميريت.

الدفاع: نيكولا ماكسيموفيش، كوستاس مانولاس، كاليدو كوليبالي، وفوزي غلام.

الوسط: آلان ماريز لوريرو، بيوتر زيلينسكي، خوزيه كاييخون، فابيان رويز، ولورنزو إنسيني.

الهجوم: درايس ميرتينز.