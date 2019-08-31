القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد نابولي في الدوري الإيطالي

تشهد الجولة الثانية من الدوري الإيطالي للموسم 2019/2020، مباراة قمة، عندما يحل نابولي، الوصيف شبه الدائم، ضيفًا على يوفنتوس، اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4، وتنطلق المباراة الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وافتتح يوفنتوس حملة الدفاع عن لقبه للمرة التاسعة على التوالي، بالفوز الصعب بنتيجة 1/0 على بارما، في المقابل حقق نابولي فوزًا دراميًا على فيورنتينا بنتيجة 4/3.

وحقق يوفنتوس 6 انتصارات في آخر 10 مباريات جمعته مع نابولي، فيما حقق نابولي 3 انتصارات، وانتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

وتأكد غياب جورجيو كيلليني عن يوفنتوس أمام نابولي، بعدما أثبتت الفحوصات الطبية إصابته بقطع في الرباط الصليبي، وهو الأمر الذي يعني -على الأرجح- مشاركة المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، ومن المتوقع أن يفتقد يوفنتوس جهود لاعبه الويلزي آرون رامزي، للإصابة، علمًا بأنه غاب عن المواجهة الأولى أمام بارما.

وتقابل الفريقان 146 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، وفاز يوفنتوس 68 مرة، مقابل 31 فوزًا لنابولي، في حين حسم التعادل نتيجة 47 مواجهة.

وشدد جيوفاني مارتيوتشيلو، مساعد ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، على أهمية المباراة وقال:“ساري دائمًا كان حاضرًا في الكونتيناسا (مقر التدريبات)، إنه بحالة جيدة، وسنجري تحضيراتنا النهائية هذا المساء، وسنرى ما إذا كان سيتمكن من الحضور غدًا“.

وتابع مساعد ساري:“نابولي فريق رائع، يتدرب تحت قيادة فنية مميزة مع أنشيلوتي، ورغم أن المباراة تأتي في بداية الموسم إلا أنها مباراة كبيرة ونحن متحفزون لنؤدي بشكل جيد ونقدم أفضل ما لدينا“.

وأضاف:“مباراة يوم غدٍ مهمة بالنسبة لنا ولنابولي، وللعالم أجمع، وبالنسبة لي، مباراة يوم غدٍ ستكون خاصة جدًا على المستويين الشخصي والمهني، وهيغواين يعرف نظام اللعب لدينا بشكل جيد، إنه لاعب مهم جدًا ولديه صفات مميزة، وديبالا لاعب استثنائي، ويمكن أن يلعب دور المهاجم بشكل جيد جدًا، إنه متحمس“.