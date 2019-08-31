موعد مباراة يوفنتوس ونابولي اليوم في قمة الدوري الإيطالي

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع وجبة كروية دسمة، عندما يستضيف نادي يوفنتوس منافسه نابولي، في قمة منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، على ملعب أليانز ستاديوم في تورينو.

وتقام المباراة اليوم السبت، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4.

وحقق يوفنتوس فوزًا صعبًا على بارما في الجولة الأولى بنتيجة 1/0، في حين انتزع نابولي 3 نقاط ثمينة من فوزه الدرامي بنتيجة 4/3 على فيورنتينا لحساب الجولة ذاتها.

وسيغيب ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، عن مواجهة ناديه السابق، بعدما غاب في الجولة الأولى لإصابته بالتهاب رئوي، في حين يتولى كارلو أنشيلوتي تدريب نابولي للموسم الثاني على التوالي.

وحقق يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي في المواسم الـ8 الماضية (رقم قياسي)، لكنه على الأرجح سيواجه منافسة شديدة الموسم الحالي، من نابولي وإنتر ميلان، الذي يقوده أنطونيو كونتي، مدرب يوفنتوس سابقًا.

وقال أنشيلوتي قبل المباراة: ”نلعب ضد المرشح للفوز بالبطولة، نعرف قوة يوفنتوس، ولكن لدينا مشاعر إيجابية، لدي مجموعة جيدة عززت نفسها في سوق الانتقالات. نحن نعمل بشكل جيد، أنا مرتاح لسوق الاننقالات“.

وأضاف أنشيلوتي ”أريد أن أرى فريقي تنافسيًا يلعب كرة القدم الخاصة به. يجب أن نكون جيدين في الهجوم والدفاع. ما زلت أتوقع التحسن مقارنة بمواجهة فيورنتينا“.

وواصل المدرب الإيطالي ”المباراة ليست حاسمة ولكنها مهمة للغاية بالنسبة للتحدي. نريد أن نبرز بشخصيتنا وإرادتنا للتعبير عن أنفسنا بشكل جيد، أتوقع أن يكون هناك 11 بطلًا“.