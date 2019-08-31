يوفنتوس ونابولي.. وليفربول ضد بيرنلي في أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتستكمل الجولة الثانية للدوري السعودي للمحترفين بـ3 مباريات
وفيما يلي مواعيد مباريات، اليوم السبت، 31 من أغسطس/آب، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:
الدوري الإنجليزي:
ساوثامبتون VS مانشستر يونايتد ، الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة، 13:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 2
مانشستر سيتي VS برايتون، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2
تشيلسي VS شيفيلد يونايتد، الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 11 EN
بيرنلي VS ليفربول، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2
الدوري الإسباني:
أوساسونا VS برشلونة ، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3
خيتافي VS الافيس، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 13
ليفانتي VS ريال بلد الوليد، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 7
ريال بيتيس VS ليغانيس، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 3
الدوري الإيطالي:
ميلان VS بريشيا، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 16:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4
يوفنتوس VS نابولي ، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4
الدوري الألماني:
بايرن ميونخ VS ماينز، الساعة 16:30 بتوقيت مكة المكرمة، 15:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 5
يونيون برلين VS بروسيا دورتموند، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5
الدوري الفرنسي:
أولمبيك ليون VS بوردو، الساعة 18:30 بتوقيت مكة المكرمة، 17:30 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6
نانت VS مونبلييه، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6
نانت VS مونبلييه، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 6
الدوري السعودي:
الاتفاقVS الأهلي، الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 17:40 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 1
الرائد VS الهلال، الساعة 19:05 بتوقيت مكة المكرمة، 18:05 بتوقيت القاهرة على قناة KSA SPORTS HD 2
كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال:
العهد اللبناني VS الاتحاد السعودي، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1
المريخ السوداني VS الوداد البيضاوي المغربي، الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1
كأس الخليج العربي:
الشارقة VS الوحدة ، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2
خورفكان VS النصر، الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، 17:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 4
شباب الأهلي دبي VS الجزيرة، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 3
الدوري القطري:
الأهلي VS السيلية ، الساعة 17:10 بتوقيت مكة المكرمة، 16:10 بتوقيت القاهرة على قناة الكأس HD 1
الشحانية VS السد ، الساعة 19:20 بتوقيت مكة المكرمة، 18:20 بتوقيت القاهرة على قناتي الكأس HD 1 و beIN SPORTS HD 1