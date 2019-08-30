أخبار ميركاتو الأندية الأوروبية: الجنون يسيطر على ”العملية نيمار“.. وديبالا يفتح باب الرحيل

”ساعات الجنون“، عنوان يصلح لما تبقى من وقت في سوق الانتقالات الصيفية التي ستغلق أبوابها يوم 2 سبتمبر المقبل، وتسدل الستار على ”العملية نيمار”، التي لم تُحسم حتى الآن.

ولا تزال التقارير المتضاربة تمثل العنوان الرئيس في صفقة انتقال نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى برشلونة الإسباني، بعد رحيل اللاعب عن ”كامب نو“ قبل عامين مقابل 222 مليون يورو، ليصبح اللاعب الأغلى في العالم حتى الآن.

جنون نيمار

فخلال الساعات الأولى من، صباح اليوم الجمعة، كانت التقارير تشير إلى أن نيمار أصبح ”قاب قوسين أو أدنى“ من برشلونة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“، إن برشلونة توصّل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن قيمة الصفقة، والتي ستكون 200 مليون يورو، بالإضافة إلى المدافع جان كلير توديبو، إلى جانب إيفان راكيتيتش وإعارة عثمان ديمبلي.

وأوضحت ”بي بي سي“ أنه بعد التقدم الكبير في المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان، من المنتظر أن تحسم الصفقة مبكرًا، قبل يوم الإثنين المقبل، حيث تنتهي فترة التعاقدات مع اللاعبين.

إلا أن التقارير الإسبانية الصادرة، مساء الجمعة، جاءت متناقضة تمامًا مع الطرح السابق.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن إدارة برشلونة ترفض مطالب باريس سان جيرمان لبيع نيمار، خاصة في ظل تمسكها بالحصول على 3 لاعبين، هم: الفرنسي عثمان ديمبلي، والكرواتي راكيتيتش، إضافة إلى توديبو، بخلاف مبلغ مالي كبير.

وأكدت أن إدارة برشلونة قامت بدراسة مطالب باريس سان جيرمان، ووصلت إلى اقتناع بأن صفقة نيمار ستصل قيمتها إلى 215 مليون يورو، وبالتالي فإن النادي الكتالوني لن يستطيع التعاقد مع لاعبه البرازيلي السابق بتلك الشروط التي يرى أنه مبالغ فيها.

وأشارت إلى أن هناك رفضًا تامًا من ثلاثي برشلونة: ديمبلي، وراكيتيتش، وتوديبو، للرحيل عن البارسا إلى باريس سان جيرمان، وهو ما يزيد من تعقيد الموقف في الوقت الحالي.

وتابعت الصحيفة بقولها، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، أن مجلس إدارة برشلونة توصل إلى قرار شبه نهائي، بأنه لا يمكن تحت أي ظرف التعاقد مع نيمار بالشروط التي يضعها باريس سان جيرمان.

وأكدت أن إدارة برشلونة في طريقها لإبلاغ النادي الفرنسي برفض مطالبه، مما يفتح الباب أمام فشل الصفقة، ما لم يحدث جديد خلال الساعات القليلة المقبلة، قبل إغلاق سوق الانتقالات يوم 2 سبتمبر.

مصير ديبالا

قالت صحيفة ”غازيتا ديلو سبورت“ إن مصير الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم نادي يوفنتوس الإيطالي سيتم حسمه خلال الساعات القليلة المقبلة، وسيعتمد بنسبة 100% على ما سيتم في صفقة القرن، الخاصة بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، وما إذا كان سيرحل إلى برشلونة الإسباني أم لا.

وأشارت الصحيفة الإيطالية، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إلى أن مسؤولي يوفنتوس تركوا الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام رحيل ديبالا، في ظل تصريحات التشيكي بافيل نيدفيد، نائب رئيس النادي، بأن كل الاحتمالات واردة في سوق الانتقالات حتى اليوم الأخير فيها.

وستغلق سوق الانتقالات أبوابها يوم 2 سبتمبر المقبل، ما يعني أن مصير ديبالا يتعين حسمه خلال 3 أيام على أقصى تقدير.

وأكدت ”غازيتا ديلو سبورت“ أن رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان إلى برشلونة يعني أن النادي الفرنسي سيتعاقد مع ديبالا بنسبة كبيرة للغاية، خاصة مع فشل مفاوضات الصفقات التبادلية بين برشلونة وسان جيرمان، والتي تتضمن الفرنسي عثمان ديمبلي، والكرواتي إيفان راكيتيتش حتى الآن.

وتابعت بقولها:“المثير في الأمر حاليًا هو أن ديبالا بدأ في تغيير وجهة نظره حول مسألة رحيله عن يوفنتوس، حيث كان يرفض الفكرة سابقًا، ويبدو أنه الآن أصبح منفتحًا على الرحيل إلى باريس سان جيرمان، كونه يعلم أن موقفه سيكون صعبًا في الحصول على مكان أساس في تشكيلة البيانكونيري“.

إعارة إيكاردي

لا يزال موقف المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، غامضًا، قبل 3 أيام على إغلاق سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، الذي ينتهي يوم 2 سبتمبر المقبل.

وقالت شبكة ”سكاي إيطاليا“، في تقرير نشرته، اليوم الجمعة، إن إدارة نادي إنتر ميلان تبحث حاليًا الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف في أزمة إيكاردي، خاصة أن المدرب أنطونيو كونتي لا يريد استمراره في صفوف الفريق، ولا يضعه في مشروعه المستقبلي برفقة النيراتزوري.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن رئيس الإنتر بيبي ماروتا بحث بشكل مباشر مع واندا نارا، زوجة ومديرة أعمال إيكاردي، الحلول المقترحة لحل الأزمة، وكان من بينها إعارة اللاعب هذا الموسم، ولكن بشرط ألا تكون الإعارة إلى نادي يوفنتوس.

وأكدت ”سكاي إيطاليا“ أن نادي إنتر ميلان يرفض تمامًا انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس، لأنه منافس مباشر للفريق في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، ولن يكون مقبولًا أن يتم دعم هذا المنافس بلاعب مميز مثل الأرجنتيني الدولي.

وتابعت بقولها:“قبل ساعات على نهاية الميركاتو فإن مصير إيكاردي لا يزال معلّقا، في الوقت الذي يبدو فيه ناديا نابولي الإيطالي، وموناكو الفرنسي، الأقرب للحصول على خدماته، حيث سبق أن عرضا 65 مليون يورو لشراء اللاعب، وهو ما رحّب فيه مسؤولو النيراتزوري“.

تجربة جديدة لنجم الجزائر

أعلن نادي نيس الفرنسي، اليوم الجمعة، رسميًا التعاقد مع الجزائري الدولي آدم وناس، نجم نادي نابولي الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي نيس على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ خبر التعاقد مع وناس، مرفقًا بفيديو قصير للاعب الجزائري يعلن خلاله ارتداء قميص النادي الفرنسي رسميًا.

وانتقل وناس إلى نيس من نابولي على سبيل الإعارة لمدة عام، مع وجود بند الشراء في نهاية الموسم، دون أن يتم الكشف عما إذا كان هذا الشرط إلزاميًا بالنسبة لنادي نيس.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن رئيس نابولي دي لورينتس قد طلب الحصول على 3 ملايين يورو مقابل إعارة وناس، و22 مليون يورو مقابل بيعه نهائيًا إلى نادي نيس.

ولعب وناس الموسم الماضي 26 مباراة مع نابولي، أحرز خلالها 4 أهداف، وصنع هدفًا واحدًا، كما تألق برفقة منتخب الجزائر المتوج بكأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، وأحرز 3 أهداف خلال مشوار محاربي الصحراء في البطولة القارية.