تقرير: برشلونة يحسم صفقة نيمار بـ200 مليون يورو

ذكرت تقارير صحفية بريطانية، الجمعة، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أصبح على بعد خطوة واحدة من العودة إلى نادي برشلونة الإسباني، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، فإن برشلونة توصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان بشأن قيمة الصفقة، والتي ستكون 200 مليون يورو، بالإضافة إلى المدافع جان كلير توديبو، إلى جانب إيفان راكيتيتش وإعارة عثمان ديمبلي.

وأوضحت (BBC) أنه بعد التقدم الكبير في المفاوضات بين برشلونة وباريس سان جيرمان، من المنتظر أن تحسم الصفقة مبكرًا، قبل يوم الإثنين المقبل، حيث تنتهي فترة التعاقدات مع اللاعبين.

وبحسب هيئة الإذاعة البريطانية، فإن العقبة الأخيرة في صفقة عودة نيمار إلى برشلونة، هي إقناع النادي الكتالوني لنجومه الثلاثة باللعب لصالح باريس سان جيرمان خلال الموسم الحالي، حيث يرفض ديمبلي بشدة الانتقال إلى النادي الفرنسي، في حين قد يفضل راكيتيتش الانتقال للدوري الإيطالي.

وحال نجاح الصفقة بهذه التفاصيل، فإنه يبدو أن الغلبة ستكون لباريس سان جيرمان، إذ سيحصل على 222 مليون يورو، إلى جانب 3 لاعبين، علمًا أنه اشترى نيمار قبل عامين بـ222 مليون يورو، وأصبح حينها أغلى لاعب كرة قدم في التاريخ.

وعبر نيمار، البالغ من العمر 27 عامًا، عن رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان الصيف الحالي، بعد موسمين فقط مع النادي الفرنسي، وربطته تقارير بالانتقال إلى ريال مدريد وبرشلونة، لكن يبدو أنه أقرب للعودة إلى النادي الكتالوني.

من جهته، ذكر برنامج ”التشيرنجيتو“ الإسباني، أن برشلونة يخشى أن يستغل يوفنتوس تأخره في حسم صفقة نيمار بشكل نهائي، والانقضاض على اللاعب البرازيلي.

