كريس سمولينغ مدافع مانشستر يونايتد ينضم لروما رسميًا على سبيل الإعارة

أعلن نادي روما الإيطالي اكتمال انضمام المدافع كريس سمولينغ قادمًا من مانشستر يونايتد، في عقد إعارة لمدة موسم واحد.

وخاض سمولينغ الذي انضم ليونايتد في 2010 300 مباراة مع النادي الإنجليزي في كافة المسابقات، لكنه وجد نفسه خارج دائرة التفضيلات في أولد ترافورد هذا الموسم خاصة بعد انضمام هاري ماغواير.

وقال أولي جونار سولشاير مدرب يونايتد في مؤتمر صحفي في وقت سابق، اليوم الجمعة، إنه لا يمكنه أن يعد سمولينغ بمكان دائم في التشكيلة؛ نظرًا لوجود العديد من اللاعبين الذين يشاركون في مركز قلب الدفاع ويمكنه الاختيار من بينهم.

وقال سولشاير للمركز الإعلامي للنادي: ”استغل كريس الفرصة للانتقال إلى هناك. إنها خبرة جديدة ومغامرة جديدة، سيعود إلينا أفضل لأنه (روما) فريق كبير ويلعب في دوري جيد، لا يوجد الكثير من اللاعبين الإنجليز الذين لعبوا في إيطاليا، لذا فإنني أعتقد أنه سيستمتع“.

وبات سمولينغ ثاني لاعب كبير من يونايتد يرحل عن النادي على سبيل الإعارة، عقب المهاجم إليكسيس سانشيز الذي انضم إلى إنتر ميلان على سبيل الإعارة أمس الخميس.

وقال سمولينغ: ”هذه هي الفرصة المثالية بالنسبة لي. الفرصة لتجربة دوري جديد مع فريق كبير يملك طموحات كبيرة هو ما احتاجه تمامًا، يحدوني الأمل أن تأتي مشاركتي قوية، وأتطلع قدمًا للانضمام لزملائي في الفريق“.