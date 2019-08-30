سولشاير مدرب مانشستر يونايتد: سمولينغ في طريقه إلى روما

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة إن المدافع كريس سمولينغ سافر إلى إيطاليا للانتقال إلى روما على سبيل الإعارة هذا الموسم.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن يونايتد توصل إلى اتفاق بشأن اللاعب البالغ عمره 29 عامًا للانتقال للنادي الإيطالي مقابل 3 ملايين يورو (3.34 مليون دولار).

وانضم لاعب منتخب إنجلترا إلى أولد ترافورد قادمًا من فولهام في 2010 ووقع في العام الماضي على عقد جديد حتى يونيو حزيران 2022 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وأبلغ سولشاير مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت قبل مواجهة ساوثهامبتون في الدوري ”تم الأمر في الأيام الأخيرة، إنها فرصة لكريس وجلسنا بالأمس وناقشنا الأمر“.

وأضاف أنه ”في الوقت الحالي نملك 6 في قلب الدفاع ولا يمكن أن أعد كريس باللعب بانتظام، إنه في الطائرة الآن وأعتقد أنه سيستمتع بالتجربة هناك“.

كما توقع سولشاير رحيل الظهير ماتيو دارميان، الذي خاض 13 مباراة فقط مع يونايتد منذ ديسمبر كانون الأول 2017، قبل غلق باب الانتقالات الأوروبية في الثاني من سبتمبر أيلول المقبل.

وتابع بقوله: ”يمكنني أن أرى ماتيو خارج الفريق، يوجد اهتمام به من إيطاليا وهو يريد العودة للديار“.

”ماركوس (روخو) سيبقى بالفريق بالتأكيد لذا نملك تشكيلة أقل عددًا الآن لكنها كافية وقوية لتغطية كافة المراكز“.