أبرز تغريدات تويتر الرياضية: محمد صلاح يستعرض مهاراته وبوفون يكيل المديح لنابولي (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

بوفون: نابولي منافس كبير

نشر جيانلويجى بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي صورًا للقاءات سابقة جمعت بين السيدة العجوز ونابولي قبل لقاء غدٍ الذي سيجمع مجددًا بين الفريقين بالدوري الإيطالي وعلق قائلا: ”نابولي منافس كبير في السنوات الأخيرة“ في إشارة إلى أن اللقاء لن يكون سهلًا على فريقه.

محمد صلاح يستعرض مهاراته في تدريبات ليفربول

نشر المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي صور له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق الإنجليزي برفقة زملائه وظهر وهو يستعرض مهاراته بالكرة.

بيكر: لحظة عظيمة

نشر أليسون بيكر حارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي صورة له من حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي بالأمس والتي حصل فيها على جائزة أفضل حارس مرمى في أوروبا عن الموسم المنصرم وعلّق قائلًا:“لحظة عظيمة“.

مانجالا يوجه رسالة عزاء إلى إنريكي

فيما حرص إلياكيم مانجالا لاعب فالنسيا على توجيه رسالة عزاء للمدرب الإسباني لويس إنريكي والذي توفت نجلته أمس حيث نشر صورة لإنريكي وابنته وعلّق قائلًا: ”تعازي إلى لويس إنريكي وكل عائلته الكثير من القوة في هذه الأوقات الصعبة“.

بابلو سارابيا: قادر على تمثيل بلدي

نشر الإسباني بابلو سارابيا لاعب نادي باريس سان جيرمان صورة له عبر صفحته الرسمية وعلّق قائلًا: متحمس وفخور بأن أكون قادرًا على تمثيل بلدي على قائمة بعدما شملت قائمة المنتخب الإسباني التي تم إعلانها باسم بابلو سارابيا“.

برناردو سيلفا في سباق خاص مع سترلينغ

فيما نشر برناردو سيلفا لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي صورة له برفقة زميله رحيم سترلينغ من تدريبات الفريق وعلّق قائلًا:“من سيفوز في الدائر بيننا رحيم سترلينغ ”.

توماس مونييه: فخور بالانضمام للمنتخب البلجيكي

نشر توماس مونييه لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي صورة لقائمة منتخب بلجيكا عبر صفحته الشخصية والتي تضمن اسمه وعلّق قائلًا: ”مرة أخرى في المنتخب الوطني وما زلت فخورة جدًا“.

شفانشتايجر يحتفل بمولود جديد

نشر باستيان شفانشتايجر لاعب نادي بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني سابق صورة بمناسبة قدوم مولوده الجديد وعلّق قائلًا: ”يملأ قلوبنا الحب مع وصول جديد في عائلتنا.. أهلًا وسهلًا بك في عالم الولد الصغير“.

كاسياس: قادرون على المنافسة

فيما نشر إيكر كاسياس حارس مرمى بورتو ما نشرته الصفحة الرسمية للنادي البرتغالي عن المجموعة السابعة للدوري الأوروبي والتي ضمت بخلاف بورتو كلًا من: يونغ بويز، فينورد، رينجرز، وأشار الحارس إلى قدرة ناديه على عبور تلك المرحلة والمنافسة على اللقب.

ناصر ماهر يرثي والده

حرص ناصر ماهر لاعب النادي الأهلي المصري والمعار إلى نادي سموحة على رثاء والده حيث نشر صوره لوالده وعلّق قائلًا:“وتنام روحك في السماء بعيدًا عن دنيا الشقاء لكن مازال دعاؤنا لك باقيًا ولله البقاء“.