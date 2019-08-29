تقارير: محمد النني في طريقه إلى بشكتاش التركي

قالت ”شبكة سكاي سبورتس“ التلفزيونية إن المصري محمد النني لاعب وسط آرسنال اقترب من الانضمام إلى بشكتاش التركي على سبيل الإعارة.

وقال الإسباني أوناي إيمري المدير الفني للفريق اللندني الأسبوع الماضي للاعب المقاولون العرب المصري السابق أن يبحث له عن نادٍ بعد تضاؤل فرصه في المشاركة مع آرسنال.

واقترب الدولي المصري من الرحيل عن آرسنال للدوري التركي، حيث سيتحمل بشكتاش أجر النني خاصة وأن النادي التركي يبحث عن لاعب وسط للتعاقد معه قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية في أوروبا يوم الإثنين القادم.

ورحل الولي تشيلي غاري إلى بولونيا الإيطالي، ويسعى بشكتاش لتعويضه بضم النني الذي خاض ثماني مباريات فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع آرسنال الموسم الماضي و7 مباريات أخرى في الدوري الأوروبي.

وانضم النني إلى آرسنال من بازل السويسري في يناير/كانون الثاني 2016 في صفقة تصل قيمتها إلى 7 ملايين جنيه إسترليني.