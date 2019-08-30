”يويفا“ يحدد 70 يورو سقف سعر تذكرة دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“، اليوم الجمعة، أن سقف سعر تذاكر الجماهير الزائرة سيبلغ 70 يورو (77 دولارًا) في دوري أبطال أوروبا و45 يورو في الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“، بعدما ارتفعت الأصوات المعترضة في السنوات الأخيرة.

وكان مشجعو مانشستر يونايتد وليفربول اعترضوا الموسم الفائت على سعر التذكرة لجماهير الفريق الضيف في ملعب كامب نو، معقل نادي برشلونة الإسباني، والتي بلغت 119 يورو.

هذا الأمر دفع إدارتي ”الشياطين الحمر“ والـ“ريدز“ لرفع أسعار البطاقات في وجه جماهير برشلونة الزائرة، واستخدما الإيرادات الإضافية لتقديم العون المالي لمشجعيهم.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن سعر التذكرة الأغلى الحالية يعادل سعر أدنى تذكرة في المباريات النهائية لدوري الأبطال ويوروبا ليغ.