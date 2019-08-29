الموعد والقنوات الناقلة لقرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا

تستضيف إمارة موناكو في فرنسا مراسم قرعة دور 32 من دوري أبطال أوروبا (دوري المجموعات) بعد اكتمال عقد الأندية المشاركة في القرعة وعلى رأسها ليفربول حامل اللقب.

وتبدأ مراسم القرعة الجماعية لدوري أبطال أوروبا 2018/19 في الساعة 18:00 بتوقيت وسط أوروبا والقاهرة، 19:00 بتوقيت مكة المكرمة يوم الخميس 29 أغسطس/آب وسيتم بثها على قناة beIN SPORTS الإخبارية المفتوحة وكذلك سيتم بثها مباشرة على UEFA.com.

الأندية المشاركة

ليفربول (حامل اللقب) وتشيلسي (حامل لقب الدوري الأوروبي) وأربعة أندية من إسبانيا ومثلها من ألمانيا وإيطاليا وثلاثة من فرنسا واثنان من روسيا وواحد من كل من البرتغال وأوكرانيا وبلجيكا وتركيا والنمسا واليونان وكرواتيا وصربيا وناديا مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير من إنجلترا، فضلًا عن ثلاثة أندية متأهلة من التصفيات.

كيف سيتم سحب القرعة؟

سيضم الوعاء الأول الأندية صاحبة التصنيف الأعلى بين الأندية وفقًا لآخر خمس سنوات في البطولة، وقد تأهل 26 فريقًا مباشرة لدور المجموعات ينضم اليها ستة متأهلة من التصفيات.

ويتم تقسيم الأندية 32 إلى أربعة أوعية يتكون الأول من حاملي اللقبين الأوروبيين وأبطال الدول الست الأعلى تصنيفًا بينما يتم تحديد الأواني من الثاني للرابع بحسب تصنيف كل نادٍ.

ومن بين القواعد المتبعة عدم ضم مجموعة واحدة فريقين من دولة واحدة، وبناء على القرارات التي اتخذتها اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي (اليويفا) يجب ألا يتم اختيار أندية من روسيا وأوكرانيا في نفس المجموعة.