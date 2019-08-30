بيبي ماروتا يبحث مع زوجة إيكاردي ”الحل التوافقي“ لأزمة ماورو

لا يزال موقف المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، نجم نادي إنتر ميلان الإيطالي، غامضًا، قبل 3 أيام على إغلاق سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، الذي ينتهي يوم 2 سبتمبر المقبل.

وقالت شبكة ”سكاي إيطاليا“، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، إن إدارة نادي إنتر ميلان تبحث حاليًا الوصول إلى حل وسط يرضي جميع الأطراف في أزمة إيكاردي، خاصة أن المدرب أنطونيو كونتي لا يريد استمراره في صفوف الفريق، ولا يضعه في مشروعه المستقبلي رفقة النيراتزوري.

وأشارت الشبكة الإيطالية إلى أن بيبي ماروتا، المدير الرياضي لإنتر ميلان، بحث بشكل مباشر مع واندا نارا، زوجة ومديرة أعمال إيكاردي، الحلول المقترحة لحل الأزمة، وكان من بينها إعارة اللاعب هذا الموسم، ولكن بشرط ألا تكون الإعارة إلى نادي يوفنتوس.

وأكدت ”سكاي إيطاليا“ أن نادي إنتر ميلان يرفض تمامًا انتقال إيكاردي إلى يوفنتوس، لأنه منافس مباشر للفريق في الدوري الإيطالي، الكالتشيو، ولن يكون مقبولًا أن يتم دعم هذا المنافس بلاعب مميز مثل الأرجنتيني الدولي.

وتابعت بقولها: ”قبل ساعات على نهاية الميركاتو فإن مصير إيكاردي لا يزال معلّقًا، في الوقت الذي يبدو فيه ناديا نابولي الإيطالي وموناكو الفرنسي الأقرب للحصول على خدماته، حيث سبق أن عرضا 65 مليون يورو لشراء اللاعب، وهو ما رحّب فيه مسؤولو النيراتزوري.