أنطونيو كونتي: ماورو إيكاردي ليس جزءًا من مشروع إنتر ميلان

أكد المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، أن المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي ليس جزءًا من مشروعه الرياضي للموسم الحالي، 2019/2020، وأشار إلى أن ”المسار“ الذي اتخذه النادي ”واضح“.

وأضاف كونتي، قبل مواجهة إنتر ميلان وليتشي في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي ”فيما يخص هذا الموضوع فأنا أكنّ كل الاحترام للجميع، ما يمكنني قوله هو إن وجوده لا يزعجني، فجميعنا نعمل بشكل جاد“.

وتابع مدرب يوفنتوس وتشيلسي سابقًا ”لا توجد مواقف مزعجة على الإطلاق، فجميعكم تعلمون جيدًا المسار الذي تم اتخاذه تجاه إيكاردي فهو واضح، ولكنه لا يزعجني“.

وأعلن إنتر ميلان بشكل رسمي قبل أيام أن إيكاردي، البالغ من العمر 26 عامًا، خارج حسابات النيراتزوري في الموسم الحالي، كما تعاقد النادي مع المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد، ومنح لوكاكو القميص رقم 9، الذي كان يرتديه إيكاردي.

لكن إنتر ميلان أعلن يوم الجمعة، بقاء إيكاردي الموسم الجديد بعدما رفضت إدارة النادي انتقاله إلى يوفنتوس، حيث أوضح أنه سيرتدي القميص رقم 7، علمًا أن إيكاردي رفض الانتقال إلى ناديي نابولي وروما، في ظل تمسكه الانتقال إلى يوفنتوس.

وذكرت صحيفة ”لاغازيتا ديللو سبورت“، أن إيكاردي سينتظم رفقة زملائه، رغم خروجه من حسابات إنتر ميلان، لمباريات الموسم الجديد، موضحةً أنه سيتم إدراجه في قائمة الـ25 لاعبًا للدوري الإيطالي، وسيحصل على الرقم 7، لكنه لن يُستدعى للمباراة المقبلة أمام ليتشي.

وانضم إيكاردي إلى إنتر ميلان العام 2013، وسجل للفريق 124 هدفًا، وصنع 28 في 219 مباراة.

وعن المباراة، قال كونتي: ”من المهم دائمًا أن تبدأ البطولة بتحقيق الفوز، وبالنسبة لي ولجماهيرنا، سيكون أكثر أهمية أن نرى موقفًا صحيحًا وحماسًا مناسبًا“.

وأردف ”نريد أن نتمكن من إيصال فكرتنا للجماهير، وهذا شيء يهمنا كثيرًا، نريد خلق الحماس لأن جماهيرنا فخورة بهذا الفريق، لقد ولدت في ليتشي، وهي مدينة لها مكان في قلبي، ستكون مباراة مثيرة وأنا سعيد بمواجهة ليتشي“.

وأكمل مدرب منتخب إيطاليا السابق ”لدي توقعات كبيرة للغاية، وأتطلع لنقلها إلى اللاعبين، لأنني لا أريد أن تكون هناك أي أعذار، نحن نعمل بجدية، وأنا سعيد لأنني أرى اللاعبين جاهزين للتعرق وبذل الجهد.. سعيد لأننا نلعب الكرة التي نريدها، لا يزال هناك الكثير لتحسينه وتعديله، لكن الأمر مقبول حتى الاَن“.

وتحدث كونتي عن روميلو لوكاكو، وقال: ”لقد وصل بالكثير من الحماس، إنه يقوم بعمل جيد منذ وصوله، جعل نفسه متاحًا على الفور.. لقد انضم بعد فترة قصيرة من التهميش في مانشستر، ولديه مساحة للنمو والتطور، لوكاكو لاعب مهم ولديه إمكانات كبيرة، بالنظر إلى أنه يبلغ من العمر 26 عامًا فقط، لقد تدرب مع المهاجمين الاَخرين، وهناك تفاهم حقيقي بينهم“.