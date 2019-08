شاهد.. رد فعل كريستيانو رونالدو بعد فوز ليونيل ميسي بجائزة أفضل مهاجم بدوري أبطال أوروبا (فيديو)

تغيرت ملامح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، بعد فوز منافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني، بجائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي 2018/2019.

وتفوق ميسي على رونالدو وساديو ماني لاعب ليفربول، في جائزة أفضل هداف، علمًا أن جائزة أفضل لاعب في أوروبا للموسم الماضي ذهبت إلى الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول.

وبعد نيل ميسي جائزة أفضل مهاجم في دوري أبطال أوروبا وعودته إلى مقعده إلى جانب رونالدو، ظهرت ملامح عدم الراحة على رونالدو، الذي لم ينل أي جائزة في حفل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ”يويفا“ في إمارة موناكو الفرنسية.

وسجل رونالدو 6 أهداف فقط في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، علمًا أن يوفنتوس ودع من ربع النهائي، في حين سجل ميسي 12 هدفًا، ووصل مع برشلونة إلى نصف النهائي.

وأوقعت قرعة دور المجموعات برشلونة في مجموعة نارية إلى جانب بروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

في حين يلعب يوفنتوس مع أتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني ولوكومتيف موسكو الروسي.

Ronaldo’s reaction to Messi winning the award ???????????? pic.twitter.com/bZRZWaO8Qf

Welp ???? RT @BleacherReport: Ronaldo’s reaction to Messi winning UCL Forward of the Season ????

(via @brlive) pic.twitter.com/m8U4X2Bfuk

— ???????? (@Gym2Lift) August 29, 2019