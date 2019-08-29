يوفنتوس وإنتر ميلان يراقبان الموقف النهائي لنجم برشلونة في ”عملية نيمار“

قالت تقارير صحفية، إن عملاقي إيطاليا يوفنتوس وإنتر ميلان يراقبان عن كثب الموقف النهائي للكرواتي الدولي إيفان راكيتيتش في نادي برشلونة الإسباني، في ظل التقارير التي تشير إلى احتمالية رحيله إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، في إطار صفقة تبادلية لضم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأشارت صحيفة ”توتو سبورت“، إلى أن الرغبة في ضم راكيتيتش إلى يوفنتوس أو إنتر ميلان ليست جديدة على الإطلاق، لأن كلا الناديين يريدان ضم اللاعب منذ فترة، إلا أن التطورات الأخيرة، ودخول راكيتيتش في مفاوضات تبادلية لضم نيمار، أثار اهتمام الناديين مجددًا، خاصة أن استعداد برشلونة للتخلي عن الكرواتي الدولي تعني أنه لن يلعب دورًا أساسيًا في تشكيل الفريق هذا الموسم.

وجاء انضمام الهولندي فرانكي دي يونغ من نادي أياكس أمستردام إلى برشلونة ليُضعف فرص راكيتيتش في الاستمرار بالتشكيلة الأساسية للمدرب إرنستو فالفيردي.

وخرج راكيتيتش من تشكيلة برشلونة الأساسية والاحتياطية في مباراة ريال بيتيس الأخيرة التي انتهت لصالح البلوغرانا 5-2 على ملعب ”كامب نو“، كما شارك في الشوط الثاني من مباراة أتلتيكو بلباو الافتتاحية في الدوري الإسباني، الليغا، والتي خسرها البارسا بهدف قاتل في نهاية اللقاء.

وأكدت أن الإنتر هو الأكثر رغبة في ضم راكيتيتش، خاصة أن النيراتزوري كان يريد ضم مواطنه لوكا مودريتش من ريال مدريد، ولكن المحاولات باءت بالفشل، وبالتالي فإن بيبي ماروتا رئيس النادي يرغب في حسم الصفقة خلال الساعات المقبلة، مستغلًا إحساس اللاعب بأن برشلونة لا يريد استمراره.

وتابعت: ”يوفنتوس أيضًا يريد راكيتيتش، وتفاوض مع برشلونة لإبرام صفقة تبادلية تتضمن الألماني إيمري تشان، ولكن البارسا رفض العرض، ويمكن أن تشهد الساعات الأخيرة من الميركاتو تطورات جديدة، خاصة مع التقارير التي أشارت إلى رفض باريس سان جيرمان للعروض التبادلية في صفقة نيمار“.