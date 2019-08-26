يوفنتوس يواصل مطاردة الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة

ذكرت صحيفة ”سبورت“ الإسبانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي ما زال يرغب في التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحيفة فإن الدولي الكرواتي جلس في دكة البدلاء خلال أول لقاءين في الدوري الإسباني ولم يلعب دقيقة خلال مواجهة ريال بيتيس مما يعني رسالة واضحة حول وضعيته هذا الموسم في الفريق.

وذكرت صحيفة ”توتو سبورت“ الإيطالية أن يوفنتوس يرغب في إجراء صفقة تبادلية تنقل الألماني إيمري تشان لبرشلونة مقابل جلب الدولي الكرواتي.

وكان هناك اجتماع بين مسؤولي برشلونة ويوفنتوس مؤخرًا لكن الفريق الإيطالي لا يستطيع دفع مبلغ مالي لشراء إيفان راكيتيتش ويحتاج لبيع أحد لاعبيه في الأيام القادمة.

ولا يمانع برشلونة في بيع اللاعب شريطة أن يقبل هو الرحيل لكن الكرواتي عبّر في عدة تصريحات عن رغبته في البقاء رغم وضعه الحالي كبديل لدى المدرب إيرنيستو فالفيردي.