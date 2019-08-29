عناوين الصحف الرياضية العالمية.. الإصابات تضرب ريال مدريد ومستقبل نيمار مجهول

شكلت قرعة دوري أبطال أوروبا التي ستجرى بعد نهاية تصفيات الأدوار الإقصائية وتطورات عملية نيمار العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بمشكلة الأندية الإنجليزية المهددة بالاستبعاد وأزمة الإصابات في ريال مدريد ومستقبل الحارس كيلور نافاس والأرجنتيني ماورو إيكاردي.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية في التقرير التالي:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بمشكلة الإصابات في ريال مدريد بعد انضمام إيسكو للقائمة وكتبت: ”متصدر الإصابات“ في إشارة للفريق الملكي.

كما تحدثت عن الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وكتبت: ”كيلور يتفاوض مع باريس سان جيرمان“.

كما تحدثت عن عدم رغبة عثمان ديمبيلي في الرحيل لباريس سان جرمان في إطار صفقة نيمار.

واهتمت أيضًا بحالة ليونيل ميسي وكتبت: ”تأخر في تعافي ليونيل ميسي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على عملية النجم البرازيلي نيمار وكتبت: ”يوم نيمار“ مؤكدة أن وفدًا من برشلونة يقوده رئيس الفريق بارتوميو سيلتقي مسؤولي باريس سان جرمان في موناكو لإنهاء الاتفاق.

كما اهتمت بإصابة إيسكو وغيابه عن ريال مدريد وتأخر عودة ميسي لبرشلونة بسبب تعثر تعافيه وكتبت: ”حذر كبير مع ليونيل ميسي“ في إشارة لإمكانية غيابه عن لقاء أوساسونا.

الصحيفة اهتمت أيضًا بقرعة دوري أبطال أوروبا التي تجرى يوم الخميس.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على تطورات عملية نيمار وكتبت: ”ضغط“، مؤكدة أن العملية تحتاج لإقناع ديمبيلي وراكيتش بالرحيل ضمن الصفقة.

كما تحدثت عن قرعة دوري الأبطال المقررة يوم الخميس وكتبت ”دوري أبطال غالٍ جدًا“.

الصحيفة تحدثت عن إصابة إيسكو في ريال مدريد وانتقال ألكسيس سانشيز نحو إيطاليا ليلعب في إنتر ميلان.

آس

ركزت الصحيفة على قرعة دوري أبطال أوروبا المقررة يوم الخميس ونشرت المستويات الأربعة وكتبت: ”الخطر إنجليزي“.

كما اهتمت بعملية الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس وقربه من باريس سان جرمان وكتبت: ”كيلور مقابل أريولا“ في إشارة لرغبة ريال مدريد بالحصول على حارس الفريق الفرنسي.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على إنقاذ فريق بولتون من الاندثار في اللحظات الأخيرة بعد بيعه لفوتبول فينشرز، فيما استبعد فريق بيري لعدم تمكنه من إعطاء ضمانات مالية. وتساءلت الصحيفة إن كان الفريق يستحق مهلة أكبر من أجل القتال على البقاء.

كما اهتمت بنتائج الدور الثاني من كأس رابطة المحترفين الإنجليزية وقرعة الدور الثالث.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بفوز أولمبيك مارسيليا خارج ملعبه أمام نيس في الدوري الفرنسي وكتبت: ”انطلاقة ناجحة“.

كما تحدثت عن صفقة نيمار بين باريس سان جرمان وبرشلونة وكتبت: ”ديمبيلي العامل المجهول“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

ركزت الصحيفة على مستقبل الأرجنتيني ماورو إيكاردي حيث غالبًا سيستمر في إنتر ميلان وكتبت: ”إيكاردي يذهب للحرب“.

كما اهتمت بالمدرب ماوريسيو ساري الذي يرغب في حضور لقاء فريقه يوفنتوس أمام نابولي وكتبت: ”الديربي يستحق كل شيء“.

الصحيفة تحدثت عن غضب الملك توتي من فريقه السابق روما بوجهه الجديد.

كما اهتمت بأخبار انتقالات الأندية الإيطالية.

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على قرعة دوري أبطال أوروبا وكتبت: ”الأربع مجموعات الحلم“ الخاصة بالأندية الإيطالية الأربعة المشاركة.

كما تحدثت عن مواجهة تورينو لوولفرهامبتون الإنجليزي في إياب الدور الفاصل للتأهل لدوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وكان قد خسر ذهابًا 3-2 وكتبت: ”تورو.. حققوها كما حدث في بلباو“.

كما تحدثت عن الكرواتي إيفان راكيتش متوسط ميدان برشلونة وأكدت أنه ما زال مطروحًا بين إنتر ميلان ويوفنتوس.