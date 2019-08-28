ساري قد يقود يوفنتوس أمام نابولي لكنه لن يقلع عن التدخين

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن ماوريتسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس بطل إيطاليا سيقود الفريق من على مقاعد البدلاء خلال مواجهة نابولي الأسبوع المقبل، لكن النادي أبدى غضبه من إصرار المدرب البالغ عمره 60 عامًا على رفضه الإقلاع عن التدخين رغم مرضه بالالتهاب الرئوي.

وقال يوفنتوس الأسبوع الماضي: إن ساري، المعروف بأنه مدخن شره وتولى تدريب الفريق في يونيو/ حزيران الماضي بدلًا من ماسيمليانو أليغري، أصيب بنزلة برد الأسبوع الماضي وغاب عن الفوز على بارما في افتتاح الدوري.

وقال موقع ”فوتبول إيطاليا“: إن حالة ساري تحسنت بما يكفي ليكون قادرًا على قيادة الفريق أمام فريقه السابق نابولي في الجولة الثانية للدوري الأسبوع المقبل.

ومع ذلك، نشرت صحيفة ”كورييري ديلا سيرا“ صورة لساري وهو يقف مع أحد المعجبين خارج منزله هذا الأسبوع وكان يمسك علبة سجائر.

وانتشرت هذه الصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وقالت وكالة أنباء ”أنسا“ إنها أثارت إدارة يوفنتوس رغم أن المدرب الإيطالي يذهب إلى مقر التدريب في تورينو يوميًا لكنه يشاهده من مكتبه وليس من الملعب.

واعترف ساري مؤخرًا بأنه يدخن نحو 60 سيجارة يوميًا وربما أقل أو أكثر قليلًا من هذا العدد.