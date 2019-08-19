يوفنتوس يعلن إصابة مدربه ساري بالالتهاب الرئوي

أعلن يوفنتوس، بطل الدوري الإيطالي، إصابة مديره الفني الجديد ماوريتسيو ساري بالتهاب رئوي عقب خضوعه للفحص الطبي.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت يوم الإثنين: إن ساري حصل على راحة خلال اليومين الماضيين، لكنه لم يقدر على قيادة التدريبات يوم الإثنين في الملعب؛ بسبب استمرار إصابته بالانفلونزا منذ الأسبوع الماضي.

وأضاف النادي في بيان أن مدرب تشيلسي السابق خضع لفحوصات أخرى أكدت أنه مصاب بالتهاب رئوي، وقد تم وصف علاج محدد له.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المدرب البالغ من العمر 60 عامًا قد يغيب عن قيادة فريقه أمام بارما في افتتاح الدوري الإيطالي الأسبوع المقبل بسبب المرض.

ويسعى ساري لقيادة اليوفي للقب التاسع على التوالي للدوري الإيطالي بعد نجاحه في قيادة تشيلسي الإنجليزي الموسم الماضي إلى لقب الدوري الأوروبي.