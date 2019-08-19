تقارير تكشف موعد انضمام ديبالا نجم يوفنتوس إلى باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى بقوة لضم باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، فإن النادي الفرنسي سيجري محادثات مع يوفنتوس خلال هذا الأسبوع، بشأن انتقال ديبالا لسان جيرمان، في صفقة قد تبلغ قيمتها 80 مليون يورو.

وأضافت أن خورخي أنتون، وكيل أعمال ديبالا، سيلتقي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس، من أجل الاتفاق على انتقال الجوهرة الأرجنتينية للفريق الفرنسي.

وتابعت أن ليوناردو يأمل في إغلاق الصفقة والتعاقد مع ديبالا بحلول، يوم الأربعاء.

يشار إلى أن يوفنتوس يسعى وراء رحيل ديبالا، لتمويل صفقة التعاقد مع ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان، ولتقليص قائمة البيانكونيري قبل بداية الموسم الجديد.

وارتبط ديبالا بالانتقال لصفوف مانشستر يونايتد وتوتنهام، قبل أن تنهار الصفقة بسبب طلبات اللاعب ووكيل أعماله بجانب مشاكل تتعلق بحقوق صورته.