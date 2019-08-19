مدرب باريس سان جيرمان يوجه رسالة حاسمة لإدارة ناديه بشأن بيع نيمار

وجه الألماني توماس توخيل، مدرب باريس سان جيرمان، رسالة لإدارة ناديه تخص الأخبار التي تتحدث عن رحيل نجم الفريق البرازيلي نيمار داسيلفا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال توخيل بعد الخسارة أمام رين في الدوري الفرنسي: ”لا يمكن خسارة نيمار دون تعويضه، نحن نملك لاعبًا بإمكانه الفوز في المواجهات المباشرة لاعب أمام لاعب وهي ضرورية في اللقاءات، إذا فقدناه يجب تعويضه بلاعب من المستوى ذاته، يبرع بالمواجهات المباشرة مع اللاعبين“.

وتحدث المدرب الألماني عن تطورات صفقة نيمار، موضحًا: ”لا شيء تغير، السوق مفتوح ولن تحل المشكلة اليوم أو غدًا الأشياء لم تتم تسويتها بعد“.

كما تحدث عن موعد عودة نيمار للعب، مشددًا: ”ليس ممكنًا أن يلعب لكونه لم يخض أي تدريب مع الفريق ونسبة تعرضه للإصابة عالية“.

وغاب نيمار عن الجولة الإعدادية لباريس سان جيرمان كما لم يشارك في لقاء السوبر الفرنسي ولا مباراتي الجولة الأولى والثانية في الدوري الفرنسي، ويتدرب بشكل منفرد وفق نظام خاص لاستعادة لياقته البدنية.

وأبدى اللاعب البرازيلي رغبته في الرحيل عن جدران النادي الباريسي هذا الصيف.

وتحركت الإدارة الباريسية بالفعل نحو بيع نيمار، إلا أن المفاوضات مع مسؤولي برشلونة الإسباني تعثرت لأسباب مالية.

ويرغب نيمار في العودة مجددًا لصفوف البارسا، بينما يطالب مسؤولو بي إس جي بمبالغ مالية تعجيزية أو صفقة تبادلية ضخمة تتضمن 3 لاعبين من صفوف الفريق الكتالوني.