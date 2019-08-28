مشجعو أندية في الدوري الإنجليزي يطالبون اليويفا بتنظيم أفضل للنهائيات الأوروبية

تقدم مشجعو آرسنال وتشيلسي وليفربول وتوتنهام هوتسبير بقائمة طلبات موحدة إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بعد شكاوى كثيرة أعقبت مباراتي نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وأوردت القائمة عدة مشاكل من بينها طريقة تخصيص حصة الجماهير من التذاكر وصعوبة ترتيبات السفر.

وأصدرت روابط مشجعي الأندية الأربعة بيانًا مشتركًا جاء فيه ”وضعنا خطة عمل من ست نقاط لتحسين ظروف المشجعين“.

وطالب مشجعو هذه الأندية أن يتم تخصيص 80 في المئة من تذاكر المباراة النهائية لطرفي اللقاء بعد أن حصل كل من ليفربول وتوتنهام، طرفي نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على 16613 تذكرة فقط بينما يسع ملعب واندا متروبوليتانو التابع لنادي أتلتيكو مدريد في إسبانيا الذي أقيمت عليه المباراة 68 ألف متفرج.

وتضمنت المقترحات ألا تقل سعة الملاعب المختارة لإقامة نهائي الدوري الأوروبي عن 60 ألف متفرج وبالنسبة لدوري الأبطال لا تقل سعتها عن 75 ألف متفرج ما يساعد في إبقاء أسعار التذاكر في متناول الجميع.

وواجه مشجعو آرسنال وتشيلسي صعوبات للوصول إلى باكو عاصمة أذربيجان لحضور نهائي الدوري الأوروبي بسبب قلة عدد الرحلات الجوية المباشرة إلى هناك.

وطالب المشجعون الاتحاد القاري للعبة باختيار مدن تتمتع بحركة طيران جيدة والقدرة على استيعاب آلاف الزوار.

كما طالبوا أن يتمتع البلد صاحب الضيافة بسجل نظيف في مجال حقوق الإنسان وسياسة المساواة بعد أن غاب هنريك مخيتاريان عن رحلة فريقه آرسنال إلى باكو لأسباب أمنية بسبب النزاع بين أرمينيا وأذربيجان.