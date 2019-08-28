موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2019/2020 والقنوات الناقلة

تسحب غدًا الخميس في موناكو قرعة دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث يشكل قطبا العاصمة الإسبانية، ريال وأتلتيكو، إضافة الى بروسيا دورتموند الألماني، الخطر الأكبر على أبطال الدوريات الست الأعلى تصنيفًا، وحاملي لقب دوري الأبطال، و“يوروبا ليغ“.

وضع الاتحاد القاري بطلي دوري الأبطال ليفربول و“يوروبا ليغ“ تشيلسي الإنجليزيين في المستوى الأول، إلى جانب أبطال الدوريات المحلية الأعلى تصنيفًا: مانشستر سيتي، برشلونة، بايرن ميونخ، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، وزينيت سان بطرسبورغ.

وبما أن القرعة تجنب أندية من البلد ذاته لبعضها البعض، إضافة الى الأندية الروسية والأوكرانية بسبب النزاع بين البلدين على شبه جزيرة القرم، وبوجود أندية مثل العملاق ريال مدريد الذي توج باللقب لثلاثة مواسم متتالية، قبل أن يتربع ليفربول الموسم الماضي على العرش، ومواطنه أتلتيكو وإنتر ميلان الإيطالي المتجدد ومواطنه نابولي وبوروسيا دورتموند وتوتنهام وصيف البطل، في المستويات التالية التي لم تحدد حتى الآن، بانتظار نتائج المباريات الثلاث المقررة اليوم الأربعاء في إياب الدور الفاصل، هناك إمكانية كبيرة لما يعتبر ”مجموعة الموت“.

وتقام الجولة الأولى من دور المجموعات في 17 و18 سبتمبر، على أن تكون الجولة الأخيرة في 10 و11 ديسمبر.

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا 2019/2020

تقام القرعة غدًا الخميس في إمارة موناكو في تمام الساعة 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة، 20.00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أوروبا 2019/2020

سيتم بث مراسم القرعة على قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة