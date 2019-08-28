أليكسيس سانشيز يصل ميلانو للتوقيع مع إنتر ميلان

توصل مانشستر يونايتد الإنجليزي أخيرًا لاتفاق مع إنتر ميلان بشأن انتقال المهاجم أليكسيس سانشيز إلى ”النيراتزوري“ وقد وصل اللاعب بالفعل إلى ميلانو يوم الأربعاء بعد عدة أسابيع من المفاوضات المكثفة.

وذكر موقع ”فوتبول إيطاليا“ أن سانشيز وصل إلى مطار مالبينسا في ميلانو عصر الأربعاء، حيث استقبله المئات من مشجعي الإنتر.

ومن المقرر الآن إجراء الفحص الطبي للاعب الدولي البالغ عمره 30 عامًا قبل التوقيع مع إنتر لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وسجل سانشيز، الذي سينضم لزميله السابق روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد السابق، مهاجم آرسنال وبرشلونة السابق ثلاثة أهداف فقط في 32 مباراة مع مانشستر يونايتد لكن أنطونيو كونتي مقتنع بإمكانياته.

ولا يتضمن عقد الإعارة خيار الشراء في نهاية الموسم أي أنه سيعود إلى مانشستر يونايتد أو سيقدم إنتر عرضًا جديدًا لشرائه.

ومن المقرر أن يدفع مانشستر يونايتد جزءًا من راتب سانشيز الأعلى أجرًا في الدوري الإنجليزي بحصوله على 505 آلاف جنيه إسترليني أسبوعيًا.