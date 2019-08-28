مفاجأة مدوية في صفقة انتقال أليكسيس سانشيز إلى إنتر ميلان من مانشستر يونايتد

كشفت تقارير صحفية مفاجأة مدوية في صفقة انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي إلى إنتر ميلان الإيطالي، المزمع الإعلان عنها رسميًا يوم الأربعاء.

وقال موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي، في تقرير نشره اليوم الأربعاء، إن إدارة إنتر ميلان نجحت في ضم اللاعب على سبيل الإعارة، مقابل تحمل 5 ملايين يورو فقط من راتبه السنوي، البالغ 12 مليون يورو، وبالتالي فإن النسبة التي سيتحملها النيراتزوري أقل من 50% من الراتب.

وأشار الموقع إلى أن اتفاق الإعارة لا يتضمن أي شروط إلزامية حول شراء سانشيز بنهاية الموسم الجاري، حيث تم استبعاد بند الشراء الإلزامي، وبالتالي لم يصبح الإنتر مجبرًا على التعاقد بشكل نهائي مع اللاعب مقابل 15 أو 20 مليون يورو، كما كان يريد مانشستر يونايتد خلال المفاوضات.

وأكد أن هناك اتفاقًا مبدئيًا بين إدارة إنتر ميلان وسانشيز على المضي قدمًا في ”سان سيرو“ بعد نهاية الموسم الجاري، حال نجاح اللاعب في إثبات وجوده رفقة كتيبة المدرب أنطونيو كونتي، حيث رفضت إدارة النادي الإيطالي أي مغامرات تتعلق باللاعب دون التأكد من جدواه الفنية.

وسوف يكون سانشيز، البالغ من العمر 30 عامًا، اللاعب الثاني الذي ينتقل من مانشستر يونايتد إلى إنتر ميلان في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، بعد صفقة انضمام البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو.