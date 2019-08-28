ترتيب الرابحين والخاسرين في سوق الانتقالات الصيفية قبل إتمام صفقة نيمار (إنفوغرافيك)

ساعات قليلة وينتهي سوق الانتقالات الصيفية، الذي يغلق أبوابه في الثاني من سبتمبر المقبل في العديد من الدول الأوروبية، وعلى رأسها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.

جاء الميركاتو ساخنًا إلى أقصى درجة، ولا يزال لم يبح بكامل أسراره حتى ساعاته الأخيرة، التي تنتظر الحسم في بعض الصفقات وعلى رأسها البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، الذي يرغب برشلونة في استعادته مرة أخرى، بعد عامين على رحيله عن ”كامب نو“ مقابل 222 مليون يورو، في صفقة قياسية.

ونشرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية إحصائية تتضمن المبالغ التي أنفقتها الأندية الأوروبية الكبرى على الصفقات، إضافة إلى صفقات بيع بعض لاعبيها، وما حققته بعضها من مكاسب مادية في الميركاتو، وما سجلته أخرى من خسائر مادية أيضًا.

وحتى الآن يتربع نادي ريال مدريد الإسباني على رأس قائمة الأندية في الميركاتو، بعد أن أنفق 305 ملايين يورو على الصفقات التي كان أبرزها البلجيكي إدين هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، بينما حصد الريال 115 مليون يورو فقط من صفقات بيع لاعبيه، لتصل خسائره إلى 190 مليون يورو تقريبًا.

وجاء في المركز الثاني من حيث الخسائر في الميركاتو نادي أستون فيلا الإنجليزي، الصاعد حديثًا إلى البريمييرليغ، حيث سجّل ما يقرب من 150 مليون يورو، يليه إنتر ميلان الإيطالي بخسارة 103 ملايين يورو، وآرسنال الإنجليزي 102 مليون يورو، ثم برشلونة الإسباني 100 مليون يورو، ومانشستر سيتي الإنجليزي 99 مليون يورو، ومانشستر يونايتد 94 مليون يورو، وإشبيلية الإسباني 50 مليون يورو.

وعلى صعيد الأندية الرابحة في سوق الانتقالات الصيفية، يأتي نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في الصدارة بعد أن حقق ربحاً بلغ 67.5 مليون يورو، رغم تعاقده مع البرتغالي خواو فليكس بـ120 مليون يورو، يليه نادي يوفنتوس الإيطالي بهامش ربح بسيط بلغ 13 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن هذه القائمة يمكن أن تشهد انقلابًا جذريًا حال نجاح مفاوضات انضمام نيمار إلى برشلونة، حيث سيحتل البارسا وقتها صدارة الأندية الأوروبية من حيث الإنفاق على الصفقات، حيث دفع قبل نيمار 255 مليون يورو، وبلغت خسائره 100 مليون يورو، وهو رقم سيكون مرشحًا للزيادة حال عودة النجم البرازيلي إلى البلوغرانا.