تطورات ميركاتو الأندية الأوروبية: ”العملية نيمار“ تنتظر نهاية سعيدة.. وجيرارد أحد المرشحين لخلافة يورغن كلوب

”المواجهة الحاسمة“.. يمكن أن يكون هذا هو العنوان الأفضل لما شهدته الساعات القليلة المقبلة في حسم مصير ”صفقة القرن الكروية“، والمتعلقة بالبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث يتعيّن وضع كلمة ”النهاية“ على وجهة اللاعب المقبلة، قبل ما يقرب من 6 أيام فقط على إغلاق سوق الانتقالات في 2 سبتمبر المقبل.

مفاوضات الحسم

ويبدو أن النهاية السعيدة ستكون من نصيب برشلونة بعد انتهاء المفاوضات بين الوفد الثلاثي البرشلوني مع مسؤولي باريس سان جيرمان في العاصمة الفرنسية، اليوم الثلاثاء.

وكان وفد ثلاثي رفيع المستوى من برشلونة توجه، صباح اليوم، إلى باريس، لعقد مفاوضات الساعات الأخيرة لضم نيمار، قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية يوم الثاني من سبتمبر المقبل.

وضم الوفد الثلاثي كلًا من: إريك أبيدال السكرتير الفني، وخافيير بورداس مدير النادي، والرئيس التنفيذي أوسكار غراو.

وبحسب خافيير بورداس في تصريحاته بعد العودة إلى كتالونيا، فإنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن حول نيمار، ولكن الأمور تسير في صالح برشلونة، بعد أن أكد أن اللاعب البرازيلي قريب من البلوغرانا.

وكان البرازيلي ليوناردو، المدير الرياضي لباريس سان جيرمان متحفظًا في تصريحاته، وأشار إلى أن الأمور لا تزال قيد النقاش الهادئ فيما يتعلق بالمصير النهائي لنيمار.

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى حول نتائج المفاوضات، خاصة أن النادي الفرنسي سبق أن طلب الحصول على 100 مليون يورو إضافة إلى عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو، وهو ما رفضته إدارة البارسا، التي عرضت استعارة نيمار، مع وجود بند الشراء دون أن يكون الزاميًا، بقيمة 170 مليون يورو، وتم رفض هذا العرض أيضًا.

نافاس يشعل الأجواء

كشفت تقارير صحفية وجود حالة من الغضب الشديد لدى بعض نجوم نادي ريال مدريد الإسباني من وضع الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في صفوف الفريق.

وقالت صحيفة ”ديفنسا سنترال“ الإسبانية إن هناك 6 لاعبين من الكبار في صفوف ريال مدريد أبدوا اعتراضهم الشديد على رحيل نافاس عن صفوف الميرينغي قبل إغلاق سوق الانتقالات الجارية، الميركاتو الصيفي، على العكس من رغبة الحارس نفسه.

وأشارت إلى أن نافاس أبدى استياءه الشديد من جلوسه على مقاعد البدلاء، في ظل قرار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالاعتماد على البلجيكي تيبو كورتوا كحارس أساس، وأبلغ إدارة النادي الملكي رغبته في الرحيل، خاصة في ظل وجود عرض من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لضمه قبل نهاية سوق الانتقالات في الثاني من سبتمبر المقبل.

ونوهت أيضًا إلى أن نافاس سرّب رغبته في الرحيل إلى وسائل الإعلام في محاولة للضغط على إدارة ريال مدريد.

وأكدت أن رغبة نافاس في الرحيل واجهت اعتراضات شديدة داخل غرفة خلع ملابس ريال مدريد، وجاء على رأس المعارضين كل من: القائد سيرجيو راموس، والبرازيلي مارسيلو، والكرواتي لوكا مودريتش، والكولومبي خاميس رودريغيز، إضافة إلى لوكاس فاسكيز وناتشو.

وتابعت بقولها:“رسالة اللاعبين الست الكبار إلى إدارة ريال مدريد كانت واضحة للغاية، وهي عدم الموافقة على رحيل نافاس لأنه أحد العناصر الرئيسة في صفوف الفريق“.

خليفة كلوب

أثار الألماني يورغن كلوب، مدرب نادي ليفربول الإنجليزي، التكهنات حول مستقبله، بعد أن أكد أنه يمكن أن يحصل على راحة من التدريب عقب نهاية عقده مع الريدز في صيف 2022.

وقاد كلوب ناديه ليفربول للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على حساب توتنهام الإنجليزي، علمًا بأن الفريق حصل على لقب الوصيف في بطولة الموسم قبل الماضي، عقب الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني، كما توّج ليفربول بكأس السوبر الأوروبي مؤخرًا على حساب تشيلسي الإنجليزي.

ويضع كلوب الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي، لهذا الموسم، على قمة أولوياته، بعد أن كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من البطولة الموسم الماضي، ثم خسرها بفارق نقطة واحدة لصالح مانشستر سيتي.

من جانبها، فتحت صحيفة ”ميرور“ البريطانية باب التكهنات حول خليفة كلوب المحتمل في نادي ليفربول، حال عدم تجديد عقده مع النادي الإنجليزي في صيف 2022.

ونقلت عن الحارس البولندي جيرزي دوديك، الذي توّج مع ليفربول بدوري الأبطال في العام 2005، أن ستيفان جيرارد، أسطورة الريدز، سيكون الخليفة المثالي للألماني كلوب في قيادة الريدز.

وأكد دوديك، أن جيرارد سيكون الاختيار الأمثل في قيادة ليفربول، كونه لاعبًا أسطوريًا، وقائدًا محنكًا داخل وخارج الملعب، كما أنه بدأ في وضع لمسته التدريبية بالفعل.

ويتولى جيرارد حاليًا تدريب نادي غلاسجو رينجرز الأسكتلندي، وذلك منذ مايو 2018.

مصير إيكاردي

قالت تقارير صحفية إيطالية إن نادي إنتر ميلان لا يزال مصرًا على بيع الأرجنتيني ماورو إيكاردي قبل نهاية سوق الانتقالات الجارية.

وأشار موقع ”كالتشيو ميركاتو“ إلى أن رئيس نادي إنتر ميلان بيبي ماروتا سيلتقي واندا نارا، زوجة إيكاردي ومديرة أعماله، لبحث كيفية الوصول إلى حل للمأزق الخاص باللاعب.

وأكد أنطونيو كونتي مدرب الإنتر مرارًا أنه لا يضع إيكاردي ضمن خططه المستقبلية على الإطلاق، وظهر ذلك بوضوح في المباراة الافتتاحية التي خاضها الفريق في الدوري الإيطالي ضد ليتشي وانتهت لصالح النيراتزوري برباعية نظيفة، ولم يدخل إيكاردي قائمة الإنتر.

وتلقى إيكاردي عرضًا للانتقال إلى نادي نابولي، إلا أنه يفضل الرحيل إلى يوفنتوس، وهو ما ترفضه إدارة إنتر ميلان بشدة.